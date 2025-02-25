مفاجأة .. هذا الشاي يقوي العظام أفضل من الحليب

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 25 فبراير 2025 03:55 مساءً - متابعة: نازك عيسى

يُعرف الحليب بفوائده الكبيرة في تقوية العظام، لكن هناك مشروبًا طبيعيًا تمكن من التفوق عليه في محتوى الكالسيوم، وهو شاي التوت الأسود المصنوع من أوراق نبات Morus nigra.

أوضح الخبراء أن شاي التوت الأسود يحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم تفوق ما يوفره الحليب للجسم. ووفقًا لبعض الدراسات، فإن كوبًا من هذا الشاي يمكن أن يمد الجسم بما يصل إلى 22 ضعفًا من الكالسيوم الموجود في كوب الحليب، مما يجعله خيارًا مثاليًا لكبار السن، خاصةً لمن يعانون من هشاشة العظام.

لا تقتصر فوائد شاي التوت الأسود على دعم صحة العظام فحسب، بل يقدم أيضًا العديد من الفوائد الصحية الأخرى، مثل:

-تنظيم مستويات السكر في الدم، مما يجعله مشروبًا مفيدًا لمرضى السكري.

-تعزيز الجهاز المناعي، بفضل محتواه الغني بمضادات الأكسدة.

-تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسرطان.

-تحسين صحة القلب والأوعية الدموية عبر دعم الدورة الدموية وتقليل الالتهابات.