لمرضى السكري..فوائد سحرية للخس

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 25 فبراير 2025 03:55 مساءً - متابعة: نازك عيسى

سعى العديد من مرضى السكري إلى اختيار الأطعمة التي تساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم وتقليل مخاطر المضاعفات الصحية. ويعد الخس من أفضل الخيارات الغذائية لهم، حيث يمكن تناوله ضمن الوجبات الرئيسية أو كوجبة خفيفة لدعمه الفعال في استقرار معدلات السكر في الجسم.

توضح الدكتورة مروة شعير، أخصائية التغذية العلاجية، أن الخس يعد من أفضل الخضروات التي يمكن تضمينها في النظام الغذائي لمرضى السكري بفضل محتواه العالي من الماء والألياف الغذائية. هذا يجعله يساعد في الشعور بالشبع والامتلاء، مما يساهم في تنظيم مستويات السكر في الدم.

الخس يعتبر غذاء مثالي لمرضى السكري لعدة أسباب:

-منخفض مؤشر نسبة السكر في الدم: وهذا يعني أنه لا يسبب ارتفاعًا مفاجئًا في مستويات السكر.

-قليل الكربوهيدرات والسعرات الحرارية: مما يجعله خيارًا مثاليًا للمحافظة على الوزن وصحة الجسم.

-غني بالألياف: التي تساعد في تحسين الهضم وتنظيم مستويات الجلوكوز في الدم.