سر رفض اللاكتوز: كيف يصبح الحليب عدوًا؟

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 25 فبراير 2025 03:55 مساءً - يعاني ملايين الأشخاص حول العالم من صعوبة في هضم الحليب ومنتجاته، وهي مشكلة قد تظهر فجأة حتى لدى من لم يواجهوا هذه المشكلة من قبل. فما السبب وراء ذلك؟ وكيف يمكن التعامل معه؟

توضح اختصاصية التغذية، الدكتورة أديلينا مورياسوفا، أن حوالي 65% من البالغين يعانون من انخفاض في إنتاج إنزيم اللاكتاز، الذي يلعب دورًا أساسيًا في تكسير سكر اللاكتوز الموجود في الحليب ومشتقاته. وعندما يكون هذا الإنزيم غير كافٍ، لا يتم هضم اللاكتوز بشكل صحيح، مما يؤدي إلى مشكلات في الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ، وتكون الغازات، والإسهال، والشعور بعدم الراحة.

وتشير إلى أن عدم تحمل اللاكتوز قد لا يكون حالة دائمة؛ إذ يمكن أن يظهر بعد التعرض لأمراض، أو ضغوط نفسية، أو تغيرات هرمونية تؤثر على إنتاج الجسم لهذا الإنزيم. تشمل الأعراض الشائعة الغثيان، والقرقرة المعوية، والشعور بالثقل والاضطراب في الأمعاء بعد تناول منتجات الألبان.

لتشخيص الحالة بدقة، يُستخدم اختبار تنفس الهيدروجين، حيث يُطلب من المريض شرب محلول اللاكتوز على معدة فارغة، ثم يتم قياس مستوى الهيدروجين في هواء الزفير. إذا ارتفعت النسبة، فهذا يشير إلى أن الجسم لا يستطيع هضم اللاكتوز بشكل صحيح.