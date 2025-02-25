نشكركم على متابعتكم خبر لا تغفل عنها .. إليك أضرار الإفراط في تناول فيتامين سي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 25 فبراير 2025 03:55 مساءً - متابعة: نازك عيسى

مع انتشار فيروس كورونا، لجأ البعض إلى تناول كميات كبيرة من مكملات فيتامين سي اعتقادًا بأنه يوفر الحماية من العدوى. لكن هل هذا الاعتقاد صحيح؟

أكدت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) أنه لا توجد أدلة علمية كافية تثبت أن فيتامين سي يمكن أن يمنع الإصابة بفيروس كورونا. ومع ذلك، فإنه يعزز مناعة الجسم بشكل عام

يمكن الحصول على فيتامين سي من مصادر طبيعية مثل الفواكه والخضروات أو عبر المكملات الغذائية. لكن الإفراط في تناوله قد يؤدي إلى أضرار صحية:

بما أن فيتامين سي قابل للذوبان في الماء، فإن الجسم لا يخزنه، ويتم التخلص من الكميات الزائدة عبر البول. ولكن عند الإفراط في تناوله، قد يؤدي ذلك إلى تكون حصوات المثانة، مما يسبب:

-ألم وصعوبة في التبول.

-آلام أسفل البطن.

-تغير لون البول وظهور دم فيه.

تناول أكثر من 2000 ملليجرام يوميًا من فيتامين سي قد يسبب:

-الإسهال.

-الغثيان والتقلصات المعوية.

يساعد فيتامين سي على تعزيز امتصاص الحديد، ولكن استهلاك كميات زائدة قد يؤدي إلى تراكم الحديد في الدم، مما يشكل خطرًا على الأشخاص المصابين بأمراض تؤدي إلى زيادة الحديد، وقد يؤثر ذلك سلبًا على:

-الكبد.

-الكلى.

-البنكرياس.

-القلب والبروستاتا.

تناول كميات كبيرة من فيتامين سي قد يؤدي إلى زيادة مستويات الأوكسالات في الكليتين، مما يزيد من خطر تكون حصوات الكلى، والتي قد تسبب:

-ألمًا شديدًا في الظهر أو الجانب.

-تغير لون البول.

-الحاجة المتكررة للتبول.

قد يؤدي الإفراط في تناول مكملات فيتامين سي إلى تقلبات في ضغط الدم، مما يسبب:

-الصداع.

-الدوخة.

-الشعور بالتعب والإرهاق العام.

فيتامين سي عنصر مهم لصحة الجسم، ولكن لا يوجد دليل علمي يؤكد فعاليته في الوقاية من فيروس كورونا. كما أن الإفراط في تناوله قد يؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة. لذا، من الأفضل الحصول على الكمية اليومية الموصى بها من مصادر طبيعية، أو استشارة الطبيب قبل تناول المكملات.