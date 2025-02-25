أنشيلوتي: تيباس لا يحترم ريال مدريد .. وأردا جولر عليه الحضور إلى مكتبي!

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 25 فبراير 2025 02:53 مساءً - تحدث كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، عن مواجهة ريال سوسيداد، التي ستقام غداً الأربعاء، في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وفي مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، قال المدرب الإيطالي: “مبابي سيسافر مع الفريق. كان يعاني من مشكلة في أسنانه ولم يتمكن من التدريب. كل من يسافر لديه فرصة. إندريك أيضاً لديه فرصة”.

وعن تصريحات خافيير تيباس ضد ريال مدريد الذي وصفه بالنادي الذي يبكي ويشتكي كثيراً، علق أنشيلوتي: “تيباس يتحدث كثيراً عن ريال مدريد. منذ أن كنت هنا.. إنه لا يحترم العديد من مشجعي ريال مدريد بالحديث بهذه الطريقة. هناك قضايا أكثر أهمية ويجب ان يركز أكثر على حل مشاكل كرة القدم الإسبانية”.

وعن الانتقادات التي يتعرض لها، أوضح أنشيلوتي: “إنها مشكلة المحاربين القدامى. المحاربون القدامى يشبهون الأجداد الذين يملؤهم الحديث كل يوم. هناك أشخاص سئموا من رؤية وجهي كل يوم. أنا أفهم ذلك”.

وعن أردا جولر: “أي شخص لديه شكوك يمكنه الحضور إلى مكتبي. قرأت أن هناك قضية تتعلق بـ جولر، لكن هذه القضية لم تصل إلى هنا. حدث هذا له ولكل الشباب. حدث هذا مع رودريجو وفينيسيوس وفالفيردي.. يحتاج إلى الوقت، الجميع يفهم ذلك ومن لا يفهم ذلك عليه أن يفهمه”.

وعن إمكانية إشراك فالفيردي في مركز الظهير الأيمن، أفاد: “فالفيردي قد يعود إلى مركز الظهير الأيمن. علينا أن نرى نوع التشكيلة التي سأختارها. لن اقول، لقد فكرت في الأمر بالفعل، لكنني لن أقول ذلك”.

وعن تجديد عقد لوكا مودريتش، أشار: “لن أتدخل في هذه القضية ، إنها مسألة بين النادي واللاعبين، كانت مع ناتشو، مع كروس، مع مودريتش نفسه، الأسطورة لديه الحق في فعل ما يريده، هذه هي فكرة النادي، سيتخذون القرار الأفضل للجميع”.

وعن راؤول أسينسيو: “إذا قلت أن أسينسيو لديه نقطة ضعف فنية، فأنا مخطئ. إنه شاب ونحن نعمل معه كما نعمل مع جميع الشباب في أكاديمية الشباب”.

وتابع: “في بعض الاحيان لا تكون العدوانية هي أفضل شيء يجب القيام به، خاصة في منطقة الجزاء. يمكن أن ترتكب خطأ يؤدي الى ركلة جزاء. لكننا عملنا على هذا. إنه يؤدي بشكل جيد للغاية. كان راؤول مفاجأة للجميع، حقاً. هو مفاجأة بالنسبة لي ايضاً”.

وأتم: “بالنظر إلى الجدول الزمني الذي لدينا، فإننا نسير بشكل جيد للغاية. كل الفرق التي تكافح وتكافح، تسير بشكل جيد للغاية. في غضون 50 يوماً، لعبنا 17 مباراة. إنه أمر لا يصدق. أنا أشعر بالتعب وأنت تشعر بالتعب. من ما أسمعه وأراه، نحن بحاجة إلى الراحة”.