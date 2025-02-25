خطوات هامة لسن سكاكين المطبخ بسهولة وآمان

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بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 25 فبراير 2025 01:52 مساءً - ### تحضير الأدوات والأسطح اللازمة

الخطوة الأولى لسن سكاكين المطبخ بسهولة وأمان هي تحضير المكان المناسب والأدوات الضرورية. تأكد من اختيار سطح آمن وثابت للعمل عليه. يُفضل أن يكون السطح غير قابل للانزلاق لضمان السيطرة الكاملة أثناء عملية السن.

#### الأدوات المطلوبة

قبل البدء، تأكد من توفر الأدوات التالية:

– **حجر السن أو المبراة:** يعتبر الحجر أو المبراة أهم الأدوات التي ستعتمد عليها في عملية السن.

– **قطعة قماش نظيفة:** لاستخدامها في تجفيف السكين بعد الانتهاء.

– **ماء أو زيت:** إذا كنت تستخدم حجر السن، ستحتاج إلى تزييته بالماء أو الزيت لتسهيل العملية.

### خطوات سن السكين بشكل آمن

يجب الالتزام ببعض الخطوات الأساسية لضمان سن السكين بأمان وفعالية.

#### الطريقة الصحيحة لسن السكين

1. **تثبيت الحجر أو المبراة:** ابدأ بوضع الحجر أو المبراة على سطح مستوٍ وثابت.

2. **تحضير الحجر:** إذا كنت تستخدم حجرًا تقليديًا، قم بنقعه بالماء أو وضع بعض الزيت عليه.

3. **اختيار الزاوية المناسبة:** أمسك السكين بزاوية حوالي 20 درجة بالنسبة لسطح الحجر.

4. **الحركة الصحيحة:** ابدأ بتحريك السكين على سطح الحجر بشكل دائري أو سحبه من القاعدة نحو الرأس، مع الضغط بشكل خفيف ومتوازن.

### نصائح لتعزيز الأمان أثناء سن السكين

الأمان جزء أساسي من عملية سن السكاكين. اتبع هذه النصائح للحفاظ على سلامتك:

– **تأكد من ثبات الحجر:** استخدام سطح غير قابل للانزلاق أو حتى حامل خاص يمكن أن يحول دون زلق الحجر أثناء السن.

– **احرص على التحكم في السكين:** دائمًا امسك بالسكين بيد ثابتة وتحكم جيد.

– **استخدام معدات الحماية:** ارتداء قفازات مطاطية أو مقاومة للقطوع قد يكون خيارًا حكيمًا، خاصة للمبتدئين.

### العناية بالتجهيزات بعد الانتهاء

بعد إتمام عملية السن، من المهم العناية بالأدوات المستخدمة والسكين نفسه.

#### تنظيف السكين والأدوات

– **غسل السكين:** استخدم الماء الدافئ والصابون لغسل أي بقايا معدنية من السكين.

– **تجفيف الأدوات:** جفف السكين والأدوات جيدًا لتجنب التآكل أو الصدأ.

باتباع هذه الخطوات والنصائح، ستتمكن من سن سكاكين المطبخ بسهولة وأمان، مما يضمن أداءً أفضل وسنة أطول للسكين.