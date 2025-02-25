آرني سلوت: محمد صلاح على أعلى مستوى .. وضغط المباريات ليس صعباً

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 25 فبراير 2025 12:55 مساءً - تحدث آرني سلوت، مدرب ليفربول، عن مواجهة فريقه أمام نيوكاسل، التي ستقام غداً الأربعاء، لحساب الجولة 27 من الدوري الإنكليزي.

وبدأ سلوت كلامه في المؤتمر الصحفي، بالحديث عن محمد صلاح، قائلاً: “أرى محترفاً على أعلى مستوى، يأتي مبكراً، ويعمل بجد على جسده، وأحياناً أرى على إنستجرام أنه يعمل حتى في المنزل، لقد وجد التوازن لنفسه، فهو يعرف كيف يعامل جسده بأفضل طريقة ممكنة”.

وعن تجديد عقد محمد صلاح مع الريدز، أوضح: “يمكنك النظر إلى الأمر من كلا الجانبين، كلما كان أداء صلاح أفضل، كلما أصبح أكثر تكلفة، ولكن إذا كان أداؤه أسوأ، فسنفكر في الأمر مرة أخرى، ربما بالنسبة لمن يتعين عليه دفع راتبه، فهذا ليس الأفضل، ولكن بالنسبة للجميع فهو الأفضل، وآمل أن يجدد عقده”.

وعن مقارنة صلاح مع الثنائي كريستيانو رونالدو وميسي: “من الصعب للغاية مقارنة اللاعبين وهذا ليس عادلاً لأي شخص، لقد قدم صلاح بعض المواسم الرائعة هنا ونأمل أن يتمكن من الاستمرار في ذلك لفترة أطول من الزمن، لكنه لا يستطيع فعل ذلك إلا إذا جدد عقده”.

وعن ضغط المباريات في الفترة الحالية: “لست متأكداً من أن الأمر صعب، اللاعبون يتدربون على هذا الأمر، وهم قادرون على القيام بذلك، لقد أظهروا ذلك مرات عديدة هذا الموسم”.

وعن نيوكاسل، أتم: “من غير المبالغ فيه أن نقول إنه في حالة جيدة، إنه في حالة ممتازة، الشيء الجيد بالنسبة لنا هو أننا نمتلك مدافعين قادرين على اللعب ضده، الأمر لا يتعلق به فقط، فأنا أحب أسلوب اللعب الذي يقدمه إيدي هاو”.