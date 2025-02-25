ستاربكس تلغي 1100 وظيفة إدارية في إطار إعادة هيكلة لتعزيز النمو

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 25 فبراير 2025 12:55 مساءً - متابعة- بتول ضوا

في خطوة صادمة، أعلنت سلسلة مقاهي ستاربكس عن إلغاء 1100 وظيفة مؤسسية وإدارية كجزء من عملية إعادة هيكلة تهدف إلى استعادة نمو المبيعات. جاء هذا الإعلان من الرئيس التنفيذي الجديد براين نيكول، الذي أكد أن هذه الخطوة ضرورية لتبسيط الهيكل التنظيمي وزيادة الكفاءة التشغيلية.

في رسالة إلى الموظفين، أوضح نيكول أن القرار يشمل إلغاء 1100 وظيفة حالية في خدمة الدعم، بالإضافة إلى مئات الوظائف الشاغرة والمفتوحة. ومع ذلك، لن تتأثر وظائف “الباريستا” (محضرو القهوة) الذين يشكلون العمود الفقري لعمليات الشركة

تأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه ستاربكس تراجعًا في المبيعات، حيث أظهرت التقارير المالية الأخيرة انخفاضًا في الأرباح بنسبة 4% على مستوى المتاجر العالمية. نيكول، الذي انضم إلى الشركة في سبتمبر 2024، يعمل على إعادة تنشيط السلسلة من خلال تبسيط العمليات وتحسين خدمة العملاء.

وقد كشف نيكول عن خطط لتبسيط الهيكل التنظيمي، وإزالة الازدواجية، وإنشاء فرق عمل أصغر وأكثر سرعة. كما أعلن عن خفض عدد المنتجات المقدمة، بما في ذلك إزالة بعض المشروبات الأقل شعبية مثل بعض أنواع الفرابتشينو التي تتطلب تحضيرًا معقدًا ولا تحقق مبيعات مرتفعة.

على الرغم من أن هذه الخطوة ستؤثر على الموظفين الإداريين، أكدت الشركة أنها ستقدم حزمة تعويضات ودعم للمتأثرين. ومع ذلك، يبقى القرار صعبًا على العائلات التي تعتمد على هذه الوظائف.

تهدف الشركة من خلال هذه الإجراءات إلى تحسين الكفاءة التشغيلية وإعادة التركيز على تجربة العملاء، مع الحفاظ على جودة الخدمة التي تشتهر بها. يبقى أن نرى ما إذا كانت هذه الخطوة ستساعد ستاربكس على استعادة نموها في سوق تنافسية.

في النهاية، قرار ستاربكس بإلغاء الوظائف يسلط الضوء على التحديات التي تواجه الشركات الكبرى في ظل التغيرات الاقتصادية السريعة، ويظهر أهمية التكيف مع الظروف الجديدة لضمان الاستمرارية والنمو.