أضرار فاكهة العنب لمرضى القولون العصبي

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 25 فبراير 2025 11:53 صباحاً - متابعة- يوسف اسماعيل

يُعتبر العنب من الفواكه المفضلة لدى الكثيرين، وذلك لما يتميز به من طعم لذيذ وفوائد غذائية متعددة. ولكن بالنسبة لمرضى القولون، قد يتحول هذا الطعام اللذيذ إلى عدو لهم، وذلك بسبب التأثير السلبي الذي قد يحدثه على أجهزتهم الهضمية المضطربة.

في هذه المقالة، سنستعرض أهم الأضرار التي قد يسببها تناول العنب لمرضى القولون، وكيفية التعامل معها.

أضرار العنب لمرضى القولون:

1. زيادة أعراض الإمساك: يحتوي العنب على نسبة عالية من الألياف، والتي قد تؤدي إلى زيادة مشكلة الإمساك لدى مرضى القولون. فالألياف الزائدة قد تجعل البراز أكثر صلابة وصعوبة في الخروج، مما يزيد من التوتر والألم عند التبرز.

2. تفاقم أعراض الإسهال: بالإضافة إلى الإمساك، قد يؤدي تناول العنب إلى تفاقم حالة الإسهال لدى مرضى القولون. وذلك بسبب احتواء العنب على نسبة عالية من السكريات والفركتوز، والتي قد تثير الأمعاء وتزيد من التقلصات.

3. زيادة الغازات والنفخة: يُعتبر العنب من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكريات والكربوهيدرات. وهذه المواد قد تتخمر في الأمعاء وتؤدي إلى زيادة إنتاج الغازات، مما يسبب نفخة وآلام في البطن.

4. تهيج الأمعاء: قد يتسبب العنب في تهيج الأمعاء لدى مرضى القولون، وذلك بسبب احتوائه على مركبات حمضية وكيميائية قد تسبب تهيجًا في الجهاز الهضمي.

5. زيادة الحساسية والتحسس: بالنسبة لبعض مرضى القولون، قد يؤدي تناول العنب إلى حدوث حساسية أو تحسس في الأمعاء، مما يسبب مشاكل هضمية وآلام.

التعامل مع أضرار العنب لمرضى القولون:

على الرغم من الأضرار السابقة، لا يجب على مرضى القولون تجنب العنب تمامًا. ولكن يجب عليهم اتباع بعض النصائح للتعامل مع هذه الأضرار، مثل:

1. تناول كميات محدودة من العنب، وليس بكميات كبيرة دفعة واحدة.

2. تجنب تناول العنب مع الوجبات الرئيسية، وتناوله بشكل منفصل.

3. اختيار أنواع العنب ذات البذور والقشور القليلة، مثل العنب الأبيض أو الأخضر.

4. تجنب تناول العنب إذا كان يسبب أعراض سيئة عند تناوله.

5. استشارة الطبيب المختص لإيجاد البديل المناسب من الفواكه.