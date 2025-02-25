غوغل تعلن عن أسعار أداة Veo 2 لإنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي: 30 دولارًا للدقيقة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 25 فبراير 2025 11:53 صباحاً -

متابعة- بتول ضوا

أعلنت شركة غوغل عن تفاصيل التسعير الخاصة بأداة الذكاء الاصطناعي “Veo 2″، التي تتيح إنشاء مقاطع الفيديو بشكل تلقائي. وفقًا للشركة، تبلغ تكلفة إنتاج ثانية واحدة من الفيديو 50 سنتًا، مما يعني أن إنشاء دقيقة كاملة سيكلف 30 دولارًا. وبحسب هذه الأسعار، فإن إنتاج ساعة من الفيديو سيصل إلى 1,800 دولار.

وقام الباحث جون بارون من “غوغل ديب مايند”، القسم المطور للأداة، بمقارنة هذه التكلفة مع ميزانيات إنتاج الأفلام السينمائية الضخمة، مثل فيلم “Avengers: Endgame”، الذي أنتج بتكلفة 356 مليون دولار، أي ما يعادل 32 ألف دولار للثانية الواحدة. ومع ذلك، فإن أداة “Veo 2” ليست مصممة لإنتاج أفلام طويلة، حيث أن أبرز ما عرضته غوغل حتى الآن هو مقاطع فيديو قصيرة تتراوح مدتها بين دقيقتين وأكثر.

في المقابل، تقدم شركة “OpenAI” نموذج “Sora” لإنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي، والذي يتاح للمشتركين في خدمة “ChatGPT Pro” مقابل 200 دولار شهريًا. ومع ذلك، فإن تسعير غوغل قد يثير بعض التساؤلات، خاصة أن المستخدمين قد لا يحتاجون إلى استخدام كل جزء من الفيديو الذي يتم إنشاؤه