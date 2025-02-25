بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 25 فبراير 2025 11:53 صباحاً - متابعة- يوسف اسماعيل

الحلبة هي واحدة من أكثر البذور الصحية والمفيدة على وجه الأرض. ويعود استخدام الحلبة إلى آلاف السنين، حيث كانت تستخدم في الطب التقليدي والعلاجات الشعبية في العديد من الحضارات القديمة. وفي الوقت الحاضر، تحظى الحلبة باهتمام متزايد بسبب فوائدها الصحية المتعددة، مما جعلها تحتل مكانة مرموقة في المطبخ والطب البديل.

إن عملية طحن الحلبة هي خطوة حاسمة في الاستفادة القصوى من هذه البذور المذهلة. الطريقة الصحيحة للطحن تضمن الحفاظ على جميع الفوائد الغذائية والطبية للحلبة، بالإضافة إلى الحصول على نكهة مثالية.

في هذه المقالة، سنتناول بالتفصيل طريقة طحن الحلبة للحصول على أفضل النتائج:

أولاً، من المهم اختيار الحلبة عالية الجودة. يجب أن تكون البذور كاملة وغير مكسورة، وذات لون بني غامق أو ذهبي. تجنب الحلبة التي تبدو باهتة اللون أو مكسورة، فقد تكون قديمة أو معالَجة بشكل سيئ.

قبل الطحن، ينبغي تنظيف الحلبة جيداً. قم بفرزها لإزالة أي شوائب أو أوراق أو حشرات. بعد ذلك، اغسلها بالماء البارد وجففها جيداً باستخدام منشفة نظيفة.

الخطوة التالية هي اختيار طريقة الطحن المناسبة. هناك عدة خيارات متاحة، منها المطحنة اليدوية التقليدية أو المطحنة الكهربائية. كلا الطريقتين لهما مزايا وعيوب خاصة بها. المطحنة اليدوية تعطي تحكماً أكبر في درجة الطحن، ولكنها تتطلب مجهوداً يدوياً أكبر. أما المطحنة الكهربائية فتوفر سرعة وكفاءة أعلى، ولكنها قد تؤدي إلى فقدان بعض الزيوت والمركبات الحيوية في الحلبة.

عند استخدام المطحنة اليدوية، ابدأ بطحن كمية صغيرة من الحلبة وقم بالتحقق من درجة الطحن. الهدف هو الحصول على مسحوق ناعم وغير متجانس. تجنب الطحن المفرط، فقد يؤدي ذلك إلى فقدان بعض الخصائص الطبية للحلبة.

إذا كنت تستخدم مطحنة كهربائية، فاضبط السرعة على المتوسط أو المنخفض. قم بطحن الحلبة على دفعات صغيرة بدلاً من طحن كمية كبيرة دفعة واحدة. هذا يساعد على الحفاظ على نكهة الحلبة وخصائصها الغذائية.

بعد الطحن، قم بتخزين مسحوق الحلبة في وعاء محكم الإغلاق وحافظ عليه في مكان بارد وجاف. تجنب تعريض الحلبة المطحونة للهواء والرطوبة، فقد يؤدي ذلك إلى فقدان بعض الفوائد الصحية.