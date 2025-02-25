طرق حفظ فاكهة المانجو لأطول فترة ممكنة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 25 فبراير 2025 11:53 صباحاً - متابعة- يوسف اسماعيل

المانجو هي واحدة من أشهر وأطيب الفواكه في العالم، وتعتبر من الثمار الاستوائية التي تنتشر زراعتها في العديد من البلدان حول العالم. تتميز هذه الثمرة بطعمها اللذيذ وغنى محتواها الغذائي من الفيتامينات والمعادن الهامة للصحة. ومع ذلك، فإن المانجو سريعة التلف ويجب المحافظة عليها بطرق صحيحة لضمان بقائها طازجة لأطول فترة ممكنة.

في هذا المقال، سنتعرف على أبرز الاستراتيجيات والطرق الفعالة لحفظ المانجو وحمايتها من التلف.

طرق حفظ المانجو:

1. التبريد: إن تخزين المانجو في درجات حرارة منخفضة هو أحد أهم طرق الحفظ. فالتبريد يبطئ من عملية النضج والتلف الطبيعي للثمار. ويجب حفظ المانجو في الثلاجة عند درجة حرارة تتراوح بين 10-15 درجة مئوية. كما يمكن تجميد المانجو لفترات أطول، ولكن ينصح باستخدامها في غضون 6-8 أشهر.

2. التجفيف: إن تجفيف المانجو هو طريقة فعالة لحفظها لمدة أطول. فالتجفيف يقلل من محتوى الرطوبة في الثمار مما يبطئ عملية التلف. ويمكن تجفيف المانجو بطرق مختلفة، منها التجفيف تحت أشعة الشمس أو باستخدام أفران التجفيف الكهربائية. وبعد التجفيف، يمكن حفظ المانجو المجففة في أكياس محكمة الإغلاق أو في برطمانات زجاجية.

3. التعليب: يعتبر التعليب طريقة أخرى لحفظ المانجو لمدة طويلة. فعملية التعليب تساعد على إزالة الهواء والبكتيريا من المانجو، مما يحول دون تلفها. ويتم هذا الأمر عبر وضع المانجو في علب معدنية أو زجاجية، ثم إحكام إغلاقها بشكل محكم. وبعد ذلك، يتم تعقيم العلب في درجات حرارة عالية لضمان الحفظ لفترات طويلة.

4. التخمير: تعد طريقة التخمير من الطرق التقليدية لحفظ المانجو. فالتخمير يؤدي إلى إنتاج مواد حافظة طبيعية كحمض اللاكتيك، مما يساعد على إطالة فترة الصلاحية. ويتم هذا الأمر عبر نقع شرائح المانجو في محلول ملحي أو محلول من الخل والماء لفترات زمنية محددة.

5. التعبئة في غاز خامل: هذه الطريقة تعتمد على تغليف المانجو في أكياس محكمة الإغلاق وحقنها بغازات خاملة مثل النيتروجين أو ثاني أكسيد الكربون. فهذه الغازات تحد من نمو البكتيريا والفطريات، وبالتالي تساعد على حفظ المانجو لفترات طويلة.