دوري روشن السعودي (25): النصر في ضيافة الوحدة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 25 فبراير 2025 09:59 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تُستأنف اليوم، الثلاثاء، منافسات الجولة الخامسة والعشرين من دوري روشن السعودي للمحترفين بكرة القدم، حيث يلعب الرائد مع الشباب الساعة 17:10 بتوقيت مكة المكرمة، والوحدة مع النصر الساعة 18:15، والهلال مع الخلود الساعة 18:30، والأهلي مع القادسية الساعة 20:30.

أمس، خسر الأخدود أمام الفتح 1-3، وضمك أمام العروبة 1-2.

ويتصدر الاتحاد ترتيب فربق دوري روشن السعودي بـ 55 نقطة يليه الهلال بـ 48 نقطة، القادسية بـ 47 نقطة، النصر بـ 44 نقطة، والأهلي بـ 41 نقطة.