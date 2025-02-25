حيلة تمنع تشكل الضباب على نوافذ السيارات!

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 25 فبراير 2025 09:59 صباحاً - كيف نتجنب ضباب النوافذ في السيارة

مع بداية أشهر الشتاء والطقس البارد، يعاني الكثير من السائقين من مشكلة تشكل الضباب على نوافذ السيارات. هذه الظاهرة ليست فقط مزعجة، بل يمكن أن تكون خطيرة لأنها تقلل من مستوى الرؤية أثناء القيادة. ولكن هناك حل بسيط وفعال لهذه المشكلة.

استخدام معجون الأسنان

نعم، قد يبدو الأمر غريباً، لكنه حقيقي! يمكن لمعجون الأسنان أن يمنع تشكل الضباب على نوافذ سيارتك، وذلك نظراً لخصائصه التي تساعد في تقليل الرطوبة على الزجاج.

قم أولاً بتنظيف النوافذ جيداً من الأوساخ والأتربة.

ضع كمية صغيرة من معجون الأسنان على قطعة قماش ناعمة.

افرك المعجون بلطف على سطح الزجاج بحركة دائرية.

اتركه لبضع دقائق حتى يجف.

امسح بقايا المعجون بقطعة قماش نظيفة رطبة.

هذا الإجراء البسيط يمكن أن يحدث فارقاً كبيراً، مما يتيح لك القيادة بأمان في ظروف الطقس الصعبة دون القلق من تشكل الضباب.

طرق أخرى لتجنب الضباب

إذا كنت تبحث عن طرق أخرى بالإضافة إلى معجون الأسنان، فإليك بعض الحلول الإضافية:

استخدام منتج مضاد للضباب مخصص للنوافذ، وهو متوفر في الأسواق ويمكن أن يكون بديلاً فعالاً.

ضبط نظام تدفئة السيارة لتقليل الرطوبة الداخلية وتوازن درجة الحرارة داخل وخارج السيارة.

تجنب ترك ملابس مبللة داخل السيارة لأنها تزيد من مستوى الرطوبة.

التأكد دائماً من أن فتحات التهوية تعمل بشكل صحيح وتوجيه الهواء نحو الزجاج الأمامي.

باستخدام هذه الطرق، يمكنك أن تستمتع بقيادة آمنة وخالية من التشوش حتى في أصعب الظروف الجوية.