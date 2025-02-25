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الدوري الاسكتلندي (28): سيلتك يلتقي أبردين

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الدوري الاسكتلندي (28): سيلتك يلتقي أبردين

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بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 25 فبراير 2025 08:53 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يلتقي اليوم، الثلاثاء، سبلتك وأبردين الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، في افتتاح منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الاسكتلندي بكرة القدم.

وتستكمل مباريات هذه المرحلة غداً، الأربعاء، حيث يلعب الساعة 22:45 دندي يونايتد مع هيبرنيان، وماذرويل مع دندي، وهارتس مع سانت ميرين، وسانت جونستون مع روس كاونتي، ويلتقي كيلمارنوك مع جلاسكو رينجرز الساعة 23:00.

ترتيب فرق المقدمة
1- سيلتك: 69 نقطة
2- جلاسكو رينجرز: 56 نقطة
3- أبردين: 41 نقطة
4- دندي يونايتد: 40 نقطة
5- هيبرنيان: 37 نقطة

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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