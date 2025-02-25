تعرفوا إلى الأبراج الصينية وأبرز صفاتها

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بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 25 فبراير 2025 07:56 صباحاً - مقدمة إلى الأبراج الصينية

الأبراج الصينية تعتبر جزءًا من الثقافة الصينية القديمة، وتشكل نظامًا فريدًا يعتمد على دورة من 12 عامًا. كل عام يتم تمثيله بحيوان معين، وتتكرر هذه الدورة كل 12 عامًا. تُستخدم الأبراج الصينية للتنبؤ بالأحداث وتحديد الشخصيات، وهي تُستخدم عادةً في احتفالات رأس السنة الصينية.

دورة الأبراج الصينية

تتكون دورة الأبراج الصينية من 12 حيوانًا، وكل حيوان يرتبط بعام معين. إليكم قائمة بالأبراج:

الفأر

الثور

النمر

الأرنب

التنين

الثعبان

الحصان

الخروف

القرد

الديك

الكلب

الخنزير

أبرز صفات الأبراج الصينية

١. برج الفأر

يعتبر الفأر رمزًا للذكاء والحنكة. الأشخاص المولودون في عام الفأر يتميزون بالبراعة والقدرة على التكيف مع الظروف المختلفة.

٢. برج الثور

الثور يرمز إلى القوة والثبات. يتميز مواليد هذا البرج بالصبر والعمل الجاد والتفاني في المهام التي يقومون بها.

٣. برج النمر

النمر يمثل الشجاعة والعزم. يتمتع الأشخاص الذين وُلدوا في عام النمر بشخصية قيادية وقدرة على التحدي والمغامرة.

٤. برج الأرنب

يُعرف الأرنب بالهدوء والوداعة. مواليد هذا البرج يتميزون بالدبلوماسية وسهولة التعامل مع الآخرين.

٥. برج التنين

يعبر التنين عن الطاقة والحيوية. يحمل مواليد التنين شخصية قوية ومؤثرة، ويسعون دائمًا لتحقيق النجاح.

٦. برج الثعبان

الثعبان يشير إلى الحكمة والغموض. الأفراد المولودون في عام الثعبان يتمتعون بحدس قوي وبقدرة على التفكير العميق.

٧. برج الحصان

يمثل الحصان الحرية والمرح. الأشخاص المولودون في عام الحصان يتميزون بالحيوية والاجتماعية وحب الاستقلال.

٨. برج الخروف

يرمز الخروف إلى الهدوء والرعاية. يتمتع مواليد هذا البرج بالرقة والقدرة على فهم ومساعدة الآخرين.

٩. برج القرد

القرد معروف بالذكاء والابتكار. الأفراد المولودون في عام القرد يُحْدِثون بالغ الأثر بعقولهم المبدعة وقدرتهم على حل المشكلات بطرق غير تقليدية.

١٠. برج الديك

يرمز الديك إلى الثقة واليقظة. يتميز مواليد الديك بالدقة والانتباه للتفاصيل، بما يعكس قدرتهم على القيادة والتنظيم.

١١. برج الكلب

يشير الكلب إلى الإخلاص والصدق. الأشخاص المولودون في عام الكلب يتحلون بالولاء والإخلاص للآخرين، ولديهم ميول لمساعدة من حولهم.

١٢. برج الخنزير

الخنزير يعبر عن الكرم والنقاء. يتمتع مواليد هذا البرج بشخصية طيبة القلب وسخاء في العطاء، مع حب للحياة والاحتفاء بها.

الأبراج الصينية تحمل في طياتها قصصًا وحكمًا تعكس الثروة الثقافية والتاريخية للصين، وتظل مرجعية محبوبة في العديد من البلدان حول العالم.