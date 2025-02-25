أين سيحتفل كل برج بعيد الحب؟!

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 25 فبراير 2025 06:59 صباحاً - —

موقع الاحتفال المثالي لكل برج في عيد الحب

يحتفل الجميع بأجواء الرومانسية والحب في يوم عيد الحب، ولكن تختلف طرق الاحتفال بشكل كبير من شخص لآخر. دعونا نكتشف أين يرغب كل برج في قضاء عيد الحب هذا العام!

برج الحمل (21 مارس – 19 أبريل)

بالنسبة لمواليد برج الحمل، يعتبر عيد الحب فرصة للاستمتاع بمغامرة جديدة ومثيرة. لذا، فإن رحلة إلى جبال الهيمالايا أو تجربة رياضة مثيرة ستكون مثالية لهم.

برج الثور (20 أبريل – 20 مايو)

يحب الثور الرفاهية والراحة، لذا فإن قضاء عيد الحب في منتجع فاخر أو عشاء فاخر تحت الأضواء الخافتة سيكون الخيار الأمثل لهم.

برج الجوزاء (21 مايو – 20 يونيو)

بالنسبة للجوزاء المرنة والمبدعة، فإن حفلة تجمع الأصدقاء أو حضور حدث ثقافي سيكون الخيار الأمثل للاحتفال بعيد الحب.

برج السرطان (21 يونيو – 22 يوليو)

يفضل السرطان الأجواء الدافئة والعائلية، وبالتالي فإن الاحتفال بعيد الحب في المنزل مع الشريك أو العائلة سيكون مثالياً لهم.

برج الأسد (23 يوليو – 22 أغسطس)

الأسد المحب للأضواء يفضل الاحتفال بطريقة براقة، لذا فإن حضور عرض مسرحي أو حفلة كبيرة سيكون الخيار الأفضل لهم.

برج العذراء (23 أغسطس – 22 سبتمبر)

يقدر العذراء التنظيم والكمال، لذا فإن تنظيم عشاء رومانسي مع تفاصيل معدة بعناية سيكون الطريقة المثلى للعيد.

برج الميزان (23 سبتمبر – 22 أكتوبر)

يعشق الميزان الجمال والفن، لذا فإن زيارة معرض فني أو قضاء اليوم في مكان طبيعي ساحر سيكون الخيار الأمثل لهم.

برج العقرب (23 أكتوبر – 21 نوفمبر)

يميل العقرب للغموض والعمق، لذا فإن قضاء العيد في مكان هادئ مع أجواء خاصة وساحرة سيكون مجزياً لهم.

برج القوس (22 نوفمبر – 21 ديسمبر)

عشاق السفر والاستكشاف، يفضل القوس الاحتفال بعيد الحب في وجهة سفر جديدة أو حتى رحلة مغامرات خارج البلاد.

برج الجدي (22 ديسمبر – 19 يناير)

يفضل الجدي الأجواء التقليدية، لذا فإن العشاء في مطعم ذو طابع كلاسيكي مع الشريك سيكون الأنسب لهم.

برج الدلو (20 يناير – 18 فبراير)

الدلو غير التقليدي يفضل الابتعاد عن الروتين، قد يفاجئ شريكه في عيد الحب بنشاط غير مألوف مثل حضور دورة تدريبية مميزة معاً.

برج الحوت (19 فبراير – 20 مارس)

يعتبر الحوت الأكثر رومانسية، لذا فإن قضاء العيد على شاطئ بحر هادئ أو التدليل في منتجع صحي سيكون مثاليًا لهم.

في نهاية المطاف، تذكروا أن عيد الحب هو للاحتفال بالحب بكل أشكاله، وأياً كانت الخطط، فالمهم هو الاستمتاع باللحظات السعيدة مع الأشخاص الذين نحبهم.