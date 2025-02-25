الأطعمة الغنية بالألياف: فوائدها وأضرار نقصها

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 25 فبراير 2025 05:53 صباحاً - فوائد الألياف الغذائية

الألياف الغذائية تلعب دوراً أساسياً في تحسين حالة الجهاز الهضمي وتعزيز عملية الهضم. تعتبر الألياف مهمة جدًا في النظام الغذائي كما أنها ترتبط بالعديد من الفوائد الصحية. إليك بعض الفوائد البارزة:

تحسين عملية الهضم

تساهم الألياف في تحسين حركية الأمعاء والحد من حدوث الإمساك.

تساعد في تخزين البراز بشكل أسهل مما يسهم في تسهيل عملية الإخراج.

الحفاظ على الوزن الصحي

تزيد الألياف من الشعور بالشبع مما يقلل من تناول السعرات الحرارية الزائدة.

تساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم من خلال إبطاء امتصاص السكريات.

تقليل مخاطر الأمراض القلبية

لقد أشارت الدراسات إلى أن تناول الألياف يساعد في تقليل مستوى الكوليسترول الضار في الدم.

تساهم الألياف في الحفاظ على ضغط دم صحي وتقليل الالتهابات في الجسم.

أضرار نقص الألياف في النظام الغذائي

في ظل الفوائد العديدة التي تقدمها الألياف، فإن نقصها يمكن أن يؤدي إلى بعض المشاكل الصحية. هنا نستعرض أضرار هذا النقص:

مشكلات الجهاز الهضمي

قد يتسبب نقص الألياف في حدوث الإمساك المتكرر مما يؤدي إلى شعور بالضيق.

يساهم في زيادة فرص الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السرطان في القولون.

زيادة الوزن وصعوبات التحكم في الشهية

يؤدي نقص الألياف إلى الشعور بالجوع بشكل أسرع مما يزيد من احتمالية زيادة الوزن.

قد تتأثر مستويات السكر بالدم بشكل سلبي مما يزيد من خطر الإصابة بالسكري.

ارتفاع مستويات الكوليسترول

قد يرتفع مستوى الكوليسترول في الدم بسبب نقص كميات الألياف اللازمة في النظام الغذائي.

في النهاية، الحفاظ على تناول كميات كافية من الألياف الغذائية يمكن أن يحسن من الصحة العامة ويقلل من مخاطر الإصابة بأمراض خطيرة. من الضروري الحرص على دمج الأطعمة الغنية بالألياف مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة في كل وجبة.