الدوري الإسباني (25)… نتائج وترتيب

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 25 فبراير 2025 05:53 صباحاً - خاص- دوت الخليج

استكملت فجر اليوم، الثلاثاء، منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لمباريات هذه الجولة…

إشبيلية × ريال مايوركا 1-1

أتلتيك بلباو × بلد الوليد 7-1

ريال مدريد × جيرونا 2-0

خيتافي × ريال بيتيس 1-2

ريال سوسيداد × ليجانيس 3-0

لاس بالماس × برشلونة 0-2

ديبورتيفو ألافيس × إسبانيول 0-1

رايو فاليكانو × فياريال 0-1

فالنسيا × أتلتيكو مدريد 0-3

سيلتافيغو × أوساسونا 1-0

ترتيب فرق المقدمة

1- برشلونة: 54 نقطة

2- ريال مدريد: 54 نقطة

3- أتلتيكو مدريد: 53 نقطة

4- أتلتيك بلباو: 48 نقطة

5- فياريال: 44 نقطة