نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الإسباني (25)… نتائج وترتيب على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 25 فبراير 2025 05:53 صباحاً - خاص- دوت الخليج
استكملت فجر اليوم، الثلاثاء، منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لمباريات هذه الجولة…
إشبيلية × ريال مايوركا 1-1
أتلتيك بلباو × بلد الوليد 7-1
ريال مدريد × جيرونا 2-0
خيتافي × ريال بيتيس 1-2
ريال سوسيداد × ليجانيس 3-0
لاس بالماس × برشلونة 0-2
ديبورتيفو ألافيس × إسبانيول 0-1
رايو فاليكانو × فياريال 0-1
فالنسيا × أتلتيكو مدريد 0-3
سيلتافيغو × أوساسونا 1-0
ترتيب فرق المقدمة
1- برشلونة: 54 نقطة
2- ريال مدريد: 54 نقطة
3- أتلتيكو مدريد: 53 نقطة
4- أتلتيك بلباو: 48 نقطة
5- فياريال: 44 نقطة