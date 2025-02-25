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الدوري الإسباني (25)… نتائج وترتيب

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الدوري الإسباني (25)… نتائج وترتيب

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بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 25 فبراير 2025 05:53 صباحاً - خاص- دوت الخليج

استكملت فجر اليوم، الثلاثاء، منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لمباريات هذه الجولة…

إشبيلية × ريال مايوركا 1-1
أتلتيك بلباو × بلد الوليد 7-1
ريال مدريد × جيرونا 2-0
خيتافي × ريال بيتيس 1-2
ريال سوسيداد × ليجانيس 3-0
لاس بالماس × برشلونة 0-2
ديبورتيفو ألافيس × إسبانيول 0-1
رايو فاليكانو × فياريال 0-1
فالنسيا × أتلتيكو مدريد 0-3
سيلتافيغو × أوساسونا 1-0

ترتيب فرق المقدمة
1- برشلونة: 54 نقطة
2- ريال مدريد: 54 نقطة
3- أتلتيكو مدريد: 53 نقطة
4- أتلتيك بلباو: 48 نقطة
5- فياريال: 44 نقطة

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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