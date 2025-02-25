نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الإيطالي… ترتيب الهدافين بعد الجولة (26) على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 25 فبراير 2025 04:56 صباحاً - يبتعد ماتيو ريتيغي، مهاجم فريق أتلانتا بفارق 6 أهداف عن أقرب منافسيه على صعيد هدافي الدوري الإيطالي مع نهاية منافسات الجولة السادسة والعشرين.
1- ماتيو ريتيغي (أتلانتا): 21 هدفاً
2- مويس كين (فيورنتينا): 15 هدفاً
3- ماركوس تورام (إنتر ميلان): 13 هدفاً
4- أديمولا لوكمان (أتلانتا): 12 هدفاً
5- لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان): 10 أهداف
6- لورينزو لوكا (أودنيزي): 10 أهداف
7- فالنتين كاستيلانوس (لاتسيو): 9 أهداف
8- روميلو لوكاكو (نابولي): 9 أهداف
9- دوشان فلاهوفيتش (جوفنتوس): 9 أهداف