الدوري الإيطالي… ترتيب الهدافين بعد الجولة (26)

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 25 فبراير 2025 04:56 صباحاً - يبتعد ماتيو ريتيغي، مهاجم فريق أتلانتا بفارق 6 أهداف عن أقرب منافسيه على صعيد هدافي الدوري الإيطالي مع نهاية منافسات الجولة السادسة والعشرين.

1- ماتيو ريتيغي (أتلانتا): 21 هدفاً

2- مويس كين (فيورنتينا): 15 هدفاً

3- ماركوس تورام (إنتر ميلان): 13 هدفاً

4- أديمولا لوكمان (أتلانتا): 12 هدفاً

5- لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان): 10 أهداف

6- لورينزو لوكا (أودنيزي): 10 أهداف

7- فالنتين كاستيلانوس (لاتسيو): 9 أهداف

8- روميلو لوكاكو (نابولي): 9 أهداف

9- دوشان فلاهوفيتش (جوفنتوس): 9 أهداف