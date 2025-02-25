الدوري التركي… ترتيب الهدافين بعد الجولة (25)

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 25 فبراير 2025 03:59 صباحاً - تزداد إثارة السباق على لقب هداف الدوري التركي، مع مرور المرحلة الخامسة والعشرين من منافساته…

1- كريستوف بياتيك (إسطنبول باشاك شهير): 18 هدفاً

2- سيمون بانزا (طرابزون سبور): 16 هدفاً

3- يوسف النصيري (فنربخشة): 15 هدفاً

4- فيكتور أوسيمين (غلطة سراي): 14 هدفاً

5- علي سوي (تشايكور ريزا سبور): 12 هدفاً

6- إدين دجيكو (فنربخشة): 12 هدفاً

7- مامي تيام (أيوبسبور): 12 هدفاً

8- باريس يلماز (غلططططةسراي): 10 أهداف

9- شيرو ايموبيلي (بشكتاش): 10 أهداف