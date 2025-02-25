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الدوري التركي… ترتيب الهدافين بعد الجولة (25)

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الدوري التركي… ترتيب الهدافين بعد الجولة (25)

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بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 25 فبراير 2025 03:59 صباحاً - تزداد إثارة السباق على لقب هداف الدوري التركي، مع مرور المرحلة الخامسة والعشرين من منافساته…

1- كريستوف بياتيك (إسطنبول باشاك شهير): 18 هدفاً
2- سيمون بانزا (طرابزون سبور): 16 هدفاً
3- يوسف النصيري (فنربخشة): 15 هدفاً
4- فيكتور أوسيمين (غلطة سراي): 14 هدفاً
5- علي سوي (تشايكور ريزا سبور): 12 هدفاً
6- إدين دجيكو (فنربخشة): 12 هدفاً
7- مامي تيام (أيوبسبور): 12 هدفاً
8- باريس يلماز (غلططططةسراي): 10 أهداف
9- شيرو ايموبيلي (بشكتاش): 10 أهداف

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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