نشكركم على متابعتكم خبر الدوري التركي… ترتيب الهدافين بعد الجولة (25) على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 25 فبراير 2025 03:59 صباحاً - تزداد إثارة السباق على لقب هداف الدوري التركي، مع مرور المرحلة الخامسة والعشرين من منافساته…
1- كريستوف بياتيك (إسطنبول باشاك شهير): 18 هدفاً
2- سيمون بانزا (طرابزون سبور): 16 هدفاً
3- يوسف النصيري (فنربخشة): 15 هدفاً
4- فيكتور أوسيمين (غلطة سراي): 14 هدفاً
5- علي سوي (تشايكور ريزا سبور): 12 هدفاً
6- إدين دجيكو (فنربخشة): 12 هدفاً
7- مامي تيام (أيوبسبور): 12 هدفاً
8- باريس يلماز (غلططططةسراي): 10 أهداف
9- شيرو ايموبيلي (بشكتاش): 10 أهداف