الدوري التركي (25)… نتائج وترتيب

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 25 فبراير 2025 03:59 صباحاً - خاص- دوت الخليج

انتهت قمة مباريات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري التركي بكرة القدم بين المتصدر ووصيفه بالتعادل السلبي، ولم تضف أي شيء لمشهد المنافسة، وفيما يلي النتائج الكاملة:

غلطة سراي × فنربخشة 0-0

قيصري سبور × جوزتبه 1-0

ألانيا سبور × أضنة ديمر سبور 3-2

طرابزون سبور × غازي عنتاب 3-2

أيوبسبور × بشكتاش 1-3

بودريم سبور × هاتاي سبور 1-0

سيفاس سبور × قونيا سبور 1-1

أنطاليا سبور × قاسم باشا 2-1

سامسون سبور × تشايكور ريزا سبور 2-3

ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (25)

1- غلطة سراي: 64 نقطة

2- فنربخشة: 58 نقطة

3- سامسون سبور: 46 نقطة

4- بشكتاش: 41 نقطة

5- أيوبسبور: 40 نقطة