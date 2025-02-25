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الدوري التركي (25)… نتائج وترتيب

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الدوري التركي (25)… نتائج وترتيب

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بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 25 فبراير 2025 03:59 صباحاً - خاص- دوت الخليج

انتهت قمة مباريات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري التركي بكرة القدم بين المتصدر ووصيفه بالتعادل السلبي، ولم تضف أي شيء لمشهد المنافسة، وفيما يلي النتائج الكاملة:

غلطة سراي × فنربخشة 0-0
قيصري سبور × جوزتبه 1-0
ألانيا سبور × أضنة ديمر سبور 3-2
طرابزون سبور × غازي عنتاب 3-2
أيوبسبور × بشكتاش 1-3
بودريم سبور × هاتاي سبور 1-0
سيفاس سبور × قونيا سبور 1-1
أنطاليا سبور × قاسم باشا 2-1
سامسون سبور × تشايكور ريزا سبور 2-3

ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (25)
1- غلطة سراي: 64 نقطة
2- فنربخشة: 58 نقطة
3- سامسون سبور: 46 نقطة
4- بشكتاش: 41 نقطة
5- أيوبسبور: 40 نقطة

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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