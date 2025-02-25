الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية الفارغة: مخاطرها على الوزن

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 25 فبراير 2025 02:58 صباحاً - “`html

ما هي السعرات الحرارية الفارغة؟

السعرات الحرارية الفارغة هي التي نحصل عليها من الأطعمة التي تحتوي على كمية كبيرة من الطاقة ولكنها تفتقر إلى المغذيات الأساسية مثل الفيتامينات والمعادن. تشمل هذه الأطعمة معمول الحلوى، المشروبات الغازية، والوجبات السريعة.

الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية الفارغة

المشروبات الغازية: تحتوي على نسبة عالية من السكر ومواد التحلية الاصطناعية التي تزيد من السعرات الحرارية بدون إضافة أي قيمة غذائية.

تحتوي على نسبة عالية من السكر ومواد التحلية الاصطناعية التي تزيد من السعرات الحرارية بدون إضافة أي قيمة غذائية. الحلويات والوجبات الخفيفة: تشمل الكعك والشوكولاتة والبطاطا المقلية التي تساهم في زيادة السعرات الحرارية اليومية بشكل كبير.

تشمل الكعك والشوكولاتة والبطاطا المقلية التي تساهم في زيادة السعرات الحرارية اليومية بشكل كبير. الوجبات السريعة: غالبًا ما تكون مقلية ومشبعة بالدهون غير الصحية التي تؤدي إلى زيادة الوزن ومشاكل صحية أخرى.

المخاطر المرتبطة بالسعرات الحرارية الفارغة

إن تناول كميات كبيرة من الأطعمة التي تحتوي على السعرات الحرارية الفارغة قد يؤدي إلى مخاطر صحية متعددة. من بين هذه المخاطر:

زيادة الوزن: تعد السعرات الحرارية الزائدة واحدة من العوامل الرئيسية وراء زيادة الوزن والسمنة، حيث يتم التعامل معها على أنها طاقة غير مستخدمة يتم تخزينها في الجسم على شكل دهون.

تعد السعرات الحرارية الزائدة واحدة من العوامل الرئيسية وراء زيادة الوزن والسمنة، حيث يتم التعامل معها على أنها طاقة غير مستخدمة يتم تخزينها في الجسم على شكل دهون. الأمراض المزمنة: تناول الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية الفارغة بشكل مستمر يزيد من احتمالية الإصابة بأمراض مثل السكري من النوع الثاني، ارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب.

تناول الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية الفارغة بشكل مستمر يزيد من احتمالية الإصابة بأمراض مثل السكري من النوع الثاني، ارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب. نقص المغذيات: بما أن الأطعمة الغنية بهذه السعرات تفتقر إلى الفيتامينات والمعادن الأساسية، يمكن أن يقود ذلك إلى نقص في المغذيات التي يحتاجها الجسم للحفاظ على وظائفه بشكل سليم.

نصائح لتجنب السعرات الحرارية الفارغة

من المهم السعي لتقليل تناول السعرات الحرارية الفارغة واستبدالها بخيارات غذائية صحية. إليك بعض النصائح:

تناول الفاكهة بدلاً من الحلوى: الفاكهة الطازجة غنية بالفيتامينات والمعادن وتوفر طاقة مستدامة.

الفاكهة الطازجة غنية بالفيتامينات والمعادن وتوفر طاقة مستدامة. اختيار المشروبات الصحية: مثل الماء أو العصائر الطبيعية بدلاً من المشروبات الغازية المُحلاة.

مثل الماء أو العصائر الطبيعية بدلاً من المشروبات الغازية المُحلاة. تجنب الوجبات السريعة: حاول تحضير وجباتك في المنزل حيث يمكنك التحكم في المكونات وطريقة الطهي.

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