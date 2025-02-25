العناية بالشعر الملون: نصائح لتفادي التلف

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 25 فبراير 2025 02:58 صباحاً - دور الحماية من الشمس

الشمس يمكن أن تؤدي إلى تلاشي لون الشعر بسرعة وتسبب تلفاً إضافياً لخصلات الشعر الملون. من الضروري استخدام منتجات تحمي الشعر من الأشعة فوق البنفسجية، مثل البخاخات الواقية من الشمس للشعر أو ارتداء القبعات عند التواجد في الخارج لفترات طويلة.

استخدام الشامبو والبلسم المناسب

لا بد من اختيار منتجات العناية بالشعر المصممة خصيصاً للشعر الملون. هذه المنتجات تحتوي على مكونات تساعد في الحفاظ على الحيوية واللون لفترة أطول، وتمنع جفاف الشعر.

نصائح لاختيار الشامبو والبلسم

اختيار الشامبو الخالي من الكبريتات للحفاظ على اللون.

استخدام البلسم العميق لترطيب الشعر ومنع التكسر.

تجنب غسل الشعر يومياً لتفادي إزالة الزيت الطبيعي.

العناية بالتغذية السليمة

تعتبر التغذية السليمة جزءاً هاماً من روتين العناية بالشعر. بعض الفيتامينات والمعادن تساعد في تعزيز صحة الشعر الملون.

الأطعمة المفيدة للشعر الملون

الأطعمة الغنية بفيتامين E والزنك، مثل المكسرات والبذور، التي تعزز صحة فروة الرأس.

مصادر البروتين الجيدة، مثل اللحوم البيضاء والأسماك.

الفواكه والخضروات التي تحتوي على مضادات الأكسدة.

تجنب الحرارة المفرطة

استخدام أدوات التصفيف الحرارية بشكل مفرط يمكن أن يضر بالشعر الملون ويؤدي إلى تلفه. ينصح بالحد من استخدام مجفف الشعر أو مكواة الفرد، وعند الضرورة استخدام منتجات الحماية من الحرارة.

العلاجات الطبيعية للشعر الملون

العلاجات الطبيعية قد تكون مفيدة في الحفاظ على صحة الشعر الملون وتقليل التلف.

خليط الزيوت الطبيعية

استخدام الزيوت الطبيعية، مثل زيت جوز الهند أو زيت الأرجان، يمكن أن يوفر تغذية رائعة للشعر الملون ويرطبه بعمق.

من خلال اتباع هذه النصائح، يمكن الاستمتاع بمظهر شعر ملون وصحي لأطول فترة ممكنة، وتقليل التلف الناجم عن العوامل الخارجية.