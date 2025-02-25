الملح الزائد: أضراره وكيفية تقليله

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 25 فبراير 2025 02:00 صباحاً - “`html

أضرار الإفراط في استخدام الملح

يُعتبر الملح من العناصر الأساسية في نظامنا الغذائي اليومي، ولكن الإفراط في استخدامه يمكن أن يؤدي إلى العديد من المشكلات الصحية. يلعب الصوديوم، المكون الرئيسي للملح، دوراً في تنظيم السوائل في الجسم والحفاظ على ضغط الدم. ومع ذلك، فإن تناول كميات زائدة من الملح يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

المخاطر الصحية الأخرى للملح الزائد

الضرر على الكلى: تسبب زيادة الصوديوم في الدم إجهاداً على الكليتين وقد تؤدي إلى الفشل الكلوي مع مرور الوقت.

هشاشة العظام: يعزز الملح الزائد فقدان الكالسيوم في البول، مما قد يؤدي إلى ضعف العظام وهشاشتها.

مشكلات الجهاز الهضمي: يمكن أن تسبب زيادة الملح اضطرابات في المعدة وقرحة المعدة.

كيفية تقليل استهلاك الملح في النظام الغذائي

يمكن تقليل استهلاك الملح باتباع بعض التوجيهات البسيطة في العادات الغذائية اليومية. إليك بعض النصائح التي يمكن أن تساعدك في تنظيم كمية الملح في وجباتك:

نصائح عملية لتقليل الملح

قراءة الملصقات الغذائية: تحقق دائماً من محتوى الصوديوم في المنتجات الغذائية واختر البدائل الأقل ملحاً.

استخدام التوابل والأعشاب: جرب التوابل مثل الزعتر والريحان والفلفل الأسود لتعزيز نكهة الطعام دون الحاجة إلى إضافة الملح.

تجنب الأطعمة المصنعة: تحتوي الأطعمة المصنعة والمعلبة غالبًا على كميات كبيرة من الملح، لذا حاول تحضير وجباتك من مكونات طازجة.

الطهي في المنزل: يمنحك الطهي في المنزل السيطرة الكاملة على كمية الملح التي تضيفها إلى وجباتك.

بالتزام بسيط بهذه النصائح، يمكنك تحسين صحتك العامة وتقليل المخاطر المرتبطة بالإفراط في استهلاك الملح. تذكر أن الاعتدال هو المفتاح للحفاظ على صحة جيدة وهذا يتضمن التحكم في استهلاك الملح.

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