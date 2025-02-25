ماهي كمية الخضراوات التي يجب عليك تناولها يوميا؟

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 25 فبراير 2025 12:59 صباحاً - تقترب الكمية الموصى بها من الخضار التي ينبغي تناولها يومياً من نصف كيلوغرام، حيث أكدت كبيرة خبراء التغذية في إدارة الصحة بالعاصمة الروسية موسكو، أنه يجب على الأفراد استهلاك ما لا يقل عن 400 غرام من الخضروات يومياً.

ووفقاً لوكالة “نوفوستي” الروسية، أوضحت الدكتورة أنطونينا ستارودوبوفا أن “وجود كمية كافية من الخضروات والفواكه المتنوعة على المائدة أمر ضروري”.

وأضافت: “من المستحسن أن يتضمن النظام الغذائي اليومي ما لا يقل عن 400 غرام من الخضروات والفواكه المتنوعة، حيث تعتبر هذه المصادر غنية بالفيتامينات والمعادن والألياف الغذائية والبيوفلافونويد”.

كما أشارت الطبيبة إلى أهمية تناول منتجات الحبوب الكاملة كمصدر للكربوهيدرات، مثل الحبوب غير المكررة، والمعكرونة المصنوعة من القمح القاسي، والخبز المصنوع من الحبوب الكاملة، بالإضافة إلى البقوليات، التي تعتبر مصادر غنية بالفيتامينات والمعادن والبروتين النباتي والألياف الغذائية. وأوضحت أن هذه الألياف تساعد في تنظيم عملية التمثيل الغذائي للدهون وتساهم في تحسين مستويات الكوليسترول في الدم.

واختتمت بالقول: “للحصول على بروتين كامل، يُنصح بتناول اللحوم والدواجن مثل الأرانب والديك الرومي والدجاج، بالإضافة إلى منتجات الألبان”.