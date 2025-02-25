مشروبات الطاقة وتأثيرها على تساقط شعر الرجال

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 25 فبراير 2025 12:59 صباحاً - أثارت خبيرة صحية جدلاً واسعاً بين متابعيها على “تيك توك” بعد أن أكدت أن بعض أنواع المشروبات الشائعة قد تكون وراء زيادة القلق وتساقط شعر الرجال.

وأوضحت الدكتورة “نينا شاندراسيكاران”، المتخصصة في طب الرئة والرعاية الحرجة، أن تناول المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة خلال الوجبات بهدف الشعور بالنشاط أثناء ساعات العمل قد يسهم في تساقط الشعر وزيادة القلق لدى الرجال.

وأضافت: “تحتوي هذه المشروبات غالباً على كميات كبيرة من السكر والمواد المضافة، مما يمكن أن يؤدي إلى اختلال توازن الهرمونات في الجسم ويؤثر سلباً على الصحة العامة.”

كما أشارت الطبيبة إلى التأثير السلبي للمحتوى العالي من الكافيين في هذه المشروبات، حيث يمكن أن يؤدي إلى زيادة مستويات الكورتيزول، المعروف بهرمون التوتر.

علاوة على ذلك، أكدت أن “الإفراط في تناول السكر يرتبط بضعف الدورة الدموية والالتهابات، مما قد يضعف بصيلات الشعر ويزيد من تساقطه”.

واختتمت بالقول: “يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات الكورتيزول مع تناول السكر إلى تفاقم مشاعر القلق وزيادة تحفيز الجهاز العصبي.”