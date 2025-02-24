إبراهيم” .. قصيدة شعر عراقية في مهرجان برلين السينمائي

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 24 فبراير 2025 11:49 مساءً - تميز الفيلم العراقي “إبراهيم” للمخرج علي يحيى بعدة سمات خاصة، مما أهله لتحقيق إنجاز جديد بحصوله على “تنويه خاص” من لجنة التحكيم الدولية في الدورة الـ75 لمهرجان برلين السينمائي الدولي، ضمن فئة “أجيال – Generation 14plus”.

يبرز الفيلم التصوير الشاعري لأزمة التغيرات المناخية في العالم، من خلال تسليط الضوء على منطقة “أهوار العراق”. تدور أحداث العمل حول قصة “إبراهيم”، راعي الجاموس، الذي يواجه تحديات غير متوقعة، لكنه يتعامل مع العالم بحذر وصمت مشوب بالشكوك.

يبدأ الفيلم وكأنه “قصيدة شعر بصرية”، حيث يستعرض المناظر الطبيعية الخلابة للمسطحات المائية، بالإضافة إلى شخصية البطل الذي يتميز بقلة الكلام وكثرة الصمت، مما يوحي بأنه يفضل التواصل مع الحيوانات على البشر.

وقد أثنت لجنة التحكيم الدولية، التي تضم إيما برانديرهورست، وأسلي أوزارسلان، وإيكورو، على الفيلم الذي تناول القضية بشكل هادئ بعيداً عن الضجيج، متجنباً الأسلوب المباشر، خاصة أن “أهوار العراق” تُعتبر واحدة من المواقع المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو.

يركز العمل على أزمة الجفاف التي تهدد الحياة في تلك المنطقة.