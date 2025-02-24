سيلينا غوميز تثير دهشة معجبيها بخسارة وزنها

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 24 فبراير 2025 11:49 مساءً - أثارت النجمة الأمريكية سيلينا غوميز دهشة معجبيها بجسدها الرشيق خلال حضورها حفل توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة لعام 2025 SAG الذي أقيم مساء الأحد الماضي.

عند وصولها إلى السجادة الحمراء بفستان أزرق داكن من تصميم “سيلين”، لاحظ مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي بسرعة أن الممثلة، التي تبلغ من العمر 32 عامًا، بدت أكثر نحافة، حيث فقدت على ما يبدو كمية كبيرة من وزنها الزائد.

إلى جانب إطلالتها الأنيقة، اعتمدت سيلينا مكياجًا بسيطًا أبرز ملامح وجهها، وعندما استدارت، ظهرت بعض الوشوم على ظهرها، بما في ذلك عبارة “أحب نفسك أولاً” المكتوبة باللغة العربية، والتي تقع أسفل كتفها الأيمن.

على الرغم من عدم ترشحها لأي جوائز فردية في الحفل، إلا أنها تنافس على جائزة الأداء المتميز لفرقة في مسلسل كوميدي عن دورها في “Only Murders in the Building”، بالإضافة إلى جائزة الأداء المتميز لطاقم التمثيل في فيلم سينمائي مع زميلاتها في فيلم “Emilia Perez”.

في نوفمبر الماضي، كشفت سيلينا غوميز أنها تعاني من مرض معوي يُعرف باسم SIBO، مشيرة إلى أنه كان يسبب لها شعورًا بالغثيان، حيث قالت: “ل…”.