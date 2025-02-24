اعتقال تيكتوكر جزائري بتهمة “المحتوى الهابط”

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 24 فبراير 2025 11:49 مساءً - قامت قوات الأمن الجزائرية باعتقال أحد المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي بتهمة “نشر محتوى هابط والرذيلة” بين الشباب من متابعيه.

وفقًا لتقارير صحفية محلية، جاء توقيف التيكتوكر المعروف باسم “ح.م” بسبب مقاطع فيديو اعتبرتها السلطات “تحريضًا على الفسق والفجور”، بالإضافة إلى “الدعوة إلى الإلحاد”. ولم تصدر حتى الآن أي بيانات رسمية توضح تفاصيل هذه الواقعة.

في الوقت نفسه، انتشر عبر منصة “تيك توك” بث مباشر للتيكتوكر المعروف بـ “راي تاتووز”، أثناء وجود عناصر الشرطة لاعتقاله.

يُذكر أن شهر يناير الماضي شهد حملة اعتقالات لمؤثرين جزائريين في فرنسا بتهمة “التحريض المباشر على عمل إرهابي”، حيث شملت المدون “عماد تانتان” البالغ من العمر 31 عامًا، و”يوسف أ.” المعروف باسم “زازو يوسف” والذي يبلغ من العمر 25 عامًا.