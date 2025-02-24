احتضنها بالذكاء الاصطناعي.. لحظة مؤثرة لخالد عليش مع ابنته

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 24 فبراير 2025 11:49 مساءً - يعيش مقدم البرامج خالد عليش حالة من الحزن والارتباك بسبب عدم قدرته على رؤية ابنته ميما لفترة طويلة، نتيجة مشاكله المستمرة مع زوجته السابقة.

ولتعويض اشتياقه لابنته الصغيرة، استخدم خالد عليش تقنيات الذكاء الاصطناعي لإنشاء صور ومقاطع فيديو تجمعه بها، في محاولة للتخفيف من شعوره بالحرمان.

وفي الساعات الأخيرة، شارك خالد عليش عبر خاصية الستوري على حسابه الشخصي في “إنستغرام” مقطع فيديو يظهره وهو يحتضن ابنته، وعلق عليه قائلاً: “شكرًا للذكاء الاصطناعي، صحيح أنني من جهة وآخر بجانبي، لكن لا بأس، هذا مؤقت حتى أتمكن من احتضانها في الواقع”.

يُذكر أن خالد عليش يواجه صعوبة في رؤية ابنته بعد انفصاله عن زوجته الأولى.

وفي ديسمبر 2023، أصدرت محكمة الهرم الجزئية حكمًا يلزم طليقة الإعلامي خالد عليش بدفع تعويض مادي ومعنوي قدره 50 ألف جنيه لصالحه، بسبب عدم تنفيذها الحكم الذي يتيح له رؤية ابنته.

بعد طلاقه من ميما الشامي، ارتبط خالد عليش بميرهان عمرو، ورزق منها مؤخرًا بابنة أطلقا عليها اسم “عليا”.