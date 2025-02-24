وصفات للحلويات الغنية بالفيتامينات للأطفال: تجمع بين الطعم والفائدة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 24 فبراير 2025 10:53 مساءً - كيف نجعل الحلويات صحية ومغذية لأطفالنا؟

حين يتعلق الأمر بتغذية الأطفال، نبحث دائماً عن طرق مبتكرة تجمع بين المذاق اللذيذ والفوائد الغذائية. الحلويات قد تكون جزءاً من ذلك، إذا حرصنا على دمج المكونات الغنية بالفيتامينات والمعادن. إليكم بعض الوصفات الصحية والمليئة بالفيتامينات التي يمكنكم تحضيرها في المنزل.

وصفة كرات الطاقة بالشوفان والفواكه المجففة

كوب من الشوفان

نصف كوب من الفواكه المجففة مثل الزبيب أو الكرانبيري

ربع كوب من العسل الطبيعي

ملعقتان كبيرتان من زبدة الفول السوداني الطبيعية

ملعقتان كبيرتان من بذور الشيا

طريقة التحضير: امزجي جميع المكونات في وعاء كبير جيدًا حتى تتماسك. شكلي المزيج على شكل كرات صغيرة ثم ضعيها في الثلاجة لمدة ساعة قبل التقديم. هذه الكرات مليئة بالألياف والفيتامينات وتعد وجبة خفيفة مثالية للأطفال.

بسكويت الموز والشوكولاتة الداكنة

2 حبة موز ناضجة

كوب من الشوفان المطحو[/ال المدقوQدمزئ

ربع كوب من رقائق الشوكولاتة الداكنة

طريقة التحضير: قومي بهرس الموز جيدًا في وعاء كبير. أضيفي الشوفان ورقائق الشوكولاتة وقلبي حتى تتجانس المكونات. باستخدام ملعقة، ضعي كميات صغيرة من الخليط على صينية خبز مغطاة بورق زبدة. اخبزيها في فرن محمى مسبقاً على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 15 دقيقة أو حتى يصبح البسكويت ذهبي اللون.

فطائر الجزر والجوز

كوب من الجزر المبشور

نصف كوب من الجوز المفروم

كوب من الطحين الكامل

ربع كوب من زيت الزيتون

بيضة واحدة

نصف كوب من العسل

ملعقة صغيرة من الفانيليا

طريقة التحضير: في وعاء، اخفقي البيضة مع زيت الزيتون والعسل والفانيليا. أضيفي الطحين واخلطي جيدًا، ثم أضيفي الجزر والجوز وقلبي حتى تتجانس المكونات. صبي الخليط في قوالب الكب كيك واخبزيها في فرن محمى مسبقاً على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 20 دقيقة.

باستخدام هذه الوصفات، يمكنك تقديم خيارات حلويات لأطفالك ليست فقط لذيذة بل مغذية ومفيدة لصحتهم. بإضافة مكونات طبيعية غنية بالفيتامينات، يمكنك التأكد من أنك تقدم لهم طعامًا صحيًا يساعدهم في النمو السليم.