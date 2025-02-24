فيلم “The Seven Dogs”: كريم عبد العزيز وأحمد عز في عمل سينمائي ضخم بتكلفة 40 مليون دولار

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 24 فبراير 2025 10:53 مساءً - يشهد الوسط السينمائي العربي ترقبًا كبيرًا لفيلم “The Seven Dogs” (الكلاب السبعة)، الذي يجمع النجمين المصريين كريم عبد العزيز وأحمد عز في عمل سينمائي ضخم. وقد أشعل المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، حماس الجمهور بنشر صور ومقطع فيديو من كواليس الفيلم، مما زاد من التوقعات حول هذا العمل المنتظر.

تفاصيل الفيلم:

كشف تركي آل الشيخ عبر صفحته على فيسبوك عن فيلم “The Seven Dogs”، واصفًا إياه بأضخم إنتاج عربي.

أظهر مقطع الفيديو والصور المنشورة أجواءً من السعادة والانسجام بين النجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز، بالإضافة إلى مشاهد أكشن مثيرة.

الفيلم من قصة تركي آل الشيخ، وسيناريو وحوار محمد الدباح، ومن المقرر عرضه قريبًا.

تبلغ ميزانية إنتاج الفيلم 40 مليون دولار، مما يعكس ضخامة الإنتاج وأهمية العمل.

أهمية الفيلم:

يُعد فيلم “The Seven Dogs” من الأعمال السينمائية الضخمة التي تجمع نجوم الصف الأول في السينما العربية.

يمثل الفيلم تعاون جديد بين النجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز، بعد النجاح الكبير الذي حققاه في فيلم “كيرة والجن”.

ضخامة انتاج الفيلم، يشير الي اهتمام المملكه العربيه السعوديه، بدعم صناعة السينما العربية، وتقديم أعمال سينمائية بمواصفات عالمية.

توقعات الجمهور، مرتفعه جداً لهذا الفيلم، نظراً لضخامة الانتاج، ولمشاركة نجمين من اهم نجوم السينما المصرية.

جائزة القلم الذهبي:

يُذكر أن الهيئة العامة للترفيه في السعودية قد أعلنت في حفل كبير عن أسماء الفائزين بـ”جائزة القلم الذهبي”، والتي تمنح للأدب الأكثر تأثيرًا في فروع الرواية والسيناريو والرواية المترجمة.

تصل قيمة جوائز القلم الذهبي إلى 740 ألف دولار، بالإضافة إلى إنتاجات سينمائية لعدد من الأعمال الفائزة.