موقف باير ليفركوزن من رحيل تشابي ألونسو لتدريب ريال مدريد

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 24 فبراير 2025 09:55 مساءً - كشف تقرير صحفي، عن موقف باير ليفركوزن من رحيل مدربه الإسباني، تشابي ألونسو، لقيادة ريال مدريد، بداية من الموسم المقبل.

وتشير تقارير عديدة، إلى أن أنشيلوتي يقضي موسمه الأخير مع الميرنجي، وأن ألونسو هو المرشح الأبرز لخلافته.

وقال فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات: “إذا قرر ريال مدريد التعاقد مع تشابي ألونسو، فلن تكون هناك أي مشاكل مع باير ليفركوزن”.

وأضاف: “يركز ريال مدريد حالياً على الحاضر وينتظر أنشيلوتي لإكمال الموسم، ثم سنرى”.

وتمكن أنشيلوتي من قيادة ريال مدريد لتحقيق لقبي كأس السوبر وكأس القارات للأندية، فيما خسر لقب كأس السوبر الإسباني.

ويتواجد ريال مدريد في المركز الثاني على سلم ترتيب الليجا، وتأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويستعد الميرنجي لمواجهة ريال سوسيداد، بعد غد الأربعاء، في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.