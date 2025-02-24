تحضير وجبات الغداء المدرسية الصحية للأطفال

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 24 فبراير 2025 09:55 مساءً - أفكار لتحضير وجبات غذاء مدرسية صحية للأطفال

عندما يتعلق الأمر بتغذية الأطفال، يعتبر إعداد وجبات غداء مدرسية صحية من أهم الخطوات للحفاظ على صحتهم ونشاطهم خلال اليوم الدراسي. ينبغي على الأهل الانتباه إلى توازن القيمة الغذائية في الوجبات لضمان حصول الأطفال على الطاقة والمواد الغذائية التي يحتاجونها للنمو والتعلم.

نصائح لتحضير وجبات غداء متوازنة

التنوع في المكونات: احرص على أن تحتوي الوجبة على مجموعة متنوعة من الفواكه، والخضروات، والبروتينات والحبوب الكاملة.

احرص على أن تحتوي الوجبة على مجموعة متنوعة من الفواكه، والخضروات، والبروتينات والحبوب الكاملة. حجم الحصة المناسب: تأكد من أن الحصص الغذائية ملائمة لعمر الطفل ومستوى نشاطه.

تأكد من أن الحصص الغذائية ملائمة لعمر الطفل ومستوى نشاطه. تجنب الأطعمة المصنعة: حاول تقليل الأطعمة التي تحتوي على سكريات ودهون غير صحية.

حاول تقليل الأطعمة التي تحتوي على سكريات ودهون غير صحية. إشراك الطفل في التحضير: دع الطفل يشارك في اختيار وتحضير المكونات لتشجيعه على تناول الوجبة.

أفكار لوجبات صحية ومتوازنة

ساندويتش الحبوب الكاملة مع الحشوات الصحية: مثل جبن قليل الدسم أو دجاج مشوي مع أوراق الخس والطماطم.

مثل جبن قليل الدسم أو دجاج مشوي مع أوراق الخس والطماطم. علبة متنوعة: تحتوي على قطع من الفاكهة الموسمية مثل التفاح أو العنب، مع أعواد الجزر أو الخيار وبعض حبات المكسرات.

تحتوي على قطع من الفاكهة الموسمية مثل التفاح أو العنب، مع أعواد الجزر أو الخيار وبعض حبات المكسرات. سلطة المعكرونة: مع الخضروات الملونة مثل الفلفل والبازلاء، مضافًا إليها صلصة زيت الزيتون وعصير الليمون.

مع الخضروات الملونة مثل الفلفل والبازلاء، مضافًا إليها صلصة زيت الزيتون وعصير الليمون. لفائف التورتيلا: محشوة بالأفوكادو والفاصوليا السوداء وقليل من الجبن المبشور.

اختتام

الاهتمام بتوفير وجبات غداء مدرسية صحية يسهم بشكل كبير في تحسين تركيز وأداء الأطفال في المدرسة، ويعزز من تطورهم البدني والنفسي بشكل متوازن. عبر اتباع النصائح والأفكار السابقة، يمكن للوالدين التأكد من أن أطفالهم يحصلون على التغذية المطلوبة لمواصلة يومهم بحيوية ونشاط.