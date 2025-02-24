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هل يشارك فالفيردي أمام ريال سوسيداد؟

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هل يشارك فالفيردي أمام ريال سوسيداد؟

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بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 24 فبراير 2025 09:55 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، يخطط لإراحة فيدي فالفيردي، أمام ريال سوسيداد.

ويواجه ريال مدريد نظيره سوسيداد، بعد غد الأربعاء، في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وبحسب شبكة “دياريو آس” الإسبانية، فإن أنشيلوتي يرغب في إراحة فالفيردي قدر الإمكان، قبل مواجهتي أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا.

وكان فالفيردي غاب عن مواجهة جيرونا في الليجا، أمس الأحد، بناء على قرار من أنشيلوتي من أجل إراحته بعد أن خاض مواجهة السيتي في دوري الأبطال تحت تأثير المسكنات.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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