كيف تساعد الخضار في تحسين الهضم؟

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 24 فبراير 2025 08:49 مساءً - فوائد الخضار لصحة الجهاز الهضمي

إنّ تناول الخضار يلعب دوراً مهماً في تعزيز صحة الجهاز الهضمي من خلال توفير مجموعة متنوعة من الفوائد الغذائية. تعتبر الخضار مصدراً غنياً بالألياف، وهي عنصر غذائي حيوي يساعد في تسهيل عملية الهضم وتحسين حركة الأمعاء.

الألياف وتحسين حركة الأمعاء

الألياف الموجودة في الخضار مثل السبانخ، والبروكلي، والجزر تساعد في زيادة كتلة الفضلات وتسريع مرورها عبر الأمعاء، مما يقلل من خطر الإصابة بالإمساك. تعمل الألياف على امتصاص الماء، مما يجعل الفضلات أكثر ليونة وسهلة للمرور.

تعزيز نمو البكتيريا النافعة

الخضار الغنية بالألياف تُعدّ غذاءً مثالياً للبكتيريا النافعة في الأمعاء. هذه البكتيريا تلعب دوراً مهماً في تحسين عملية الهضم وتساعد في تصنيع بعض الفيتامينات الضرورية للجسم مثل فيتامين B وK.

السبانخ: غني بالألياف والمغنيسيوم الذي يساعد في تحسين حركية الأمعاء.

الخيار: يحتوي على نسبة عالية من الماء تساعد في ترطيب الجهاز الهضمي.

البروكلي: يعزز عمل الإنزيمات الهاضمة نظراً لاحتوائه على الكبريتات.

الحدّ من الالتهابات المعوية

الخضار المليئة بمضادات الأكسدة مثل الفلفل الأحمر والقرع تساعد في تقليل الالتهابات المعوية. مضادات الأكسدة هذه تعمل على حماية جدران الأمعاء وتقلل من خطر الإصابة بأمراض الجهاز الهضمي الالتهابية.

تنظيم مستوى السكر في الدم

تناول الخضار يُسهم أيضاً في تنظيم مستويات السكر في الدم، حيث أن الألياف تبطئ من امتصاص السكر في الأمعاء، مما يضمن عدم حدوث طفرات مفاجئة في مستوى السكر بعد تناول الوجبات.

في الختام، يُنصح بتضمين مجموعة متنوعة من الخضار في النظام الغذائي اليومي لضمان تحسين صحة الجهاز الهضمي والاستفادة من الفوائد الصحية العديدة التي تقدمها هذه الأطعمة الطبيعية.