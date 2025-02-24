قبل رمضان.. أطعمة تساعد على خفض الكوليسترول

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 24 فبراير 2025 08:49 مساءً - متابعة: نازك عيسى

مع اقتراب شهر رمضان، يزداد اهتمام الصائمين بمعرفة الأطعمة التي تساهم في خفض مستويات الكوليسترول في الجسم. ويُعد الصيام فرصة مثالية للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول الضار، حيث يساعد على تحسين مستويات الدهون في الدم بشكل تدريجي، مما يعود بالنفع على الصحة العامة.

أكدت الدكتورة منة الله أن صيام رمضان يلعب دورًا مهمًا في زيادة الكوليسترول الجيد (HDL) مقابل خفض الكوليسترول الضار (LDL)، مما يقلل من خطر الإصابة بالمضاعفات الصحية المرتبطة بارتفاعه. وأوضحت أن اختيار الأطعمة الصحية خلال الشهر الفضيل يعزز هذا التأثير، مما يساعد على ضبط مستويات الدهون في الدم.

ينصح الخبراء بأن تحتوي وجبة الإفطار على البقوليات والأسماك، لا سيما السلمون الغني بأحماض أوميجا 3 الدهنية، لدوره في تقليل مستويات الكوليسترول الضار. كما تُعد المكسرات مثل اللوز، البندق، وعين الجمل خيارات مثالية لدعم صحة القلب.

إلى جانب ذلك، يُوصى بإضافة بذور الشيا، بذور القرع، وبذور الكتان إلى النظام الغذائي، نظرًا لما تحتويه من ألياف وأحماض دهنية مفيدة تساهم في تحسين صحة القلب وخفض الكوليسترول.

أوصت الدكتورة منة الله بتناول الزبادي اليوناني مضافًا إليه بذور الشيا في وجبة السحور، إلى جانب التفاح، مع التركيز على التفاح الأخضر لاحتوائه على عناصر غذائية تدعم صحة القلب.

كما شددت على أهمية تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة، مثل الشاي الأخضر، الشاي الأحمر، الفواكه، الشوكولاتة الداكنة، والخضراوات، لما لها من تأثير إيجابي في تقليل الأكسدة الضارة وخفض مستويات الكوليسترول.

يُنصح بإدراج الشوفان والقمح الكامل، مثل البليلة، في النظام الغذائي اليومي، لاحتوائهما على الألياف التي تساعد على تقليل امتصاص الكوليسترول في الأمعاء. كما يمكن إضافة ملعقة من زيت الزيتون إلى السلطة لتعزيز الفوائد الصحية.

حذرت خبيرة التغذية من تناول اللحوم الدسمة والدهون المشبعة، لأنها قد تساهم في ارتفاع مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية، مما قد يؤثر سلبًا على صحة القلب خلال فترة الصيام.

باتباع هذه النصائح الغذائية، يمكن للصائمين الاستفادة من فوائد الصيام في تحسين صحة القلب وخفض مستويات الكوليسترول بشكل طبيعي وآمن.