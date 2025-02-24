كيفية جعل الخضار شهية للأطفال: وصفات ملونة وممتعة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 24 فبراير 2025 08:49 مساءً - طرق مبتكرة لتقديم الخضار للأطفال

تلعب الخضار دورًا مهمًا في نظام الغذاء الصحي، ولكن قد يكون من الصعب جعل الأطفال يستمتعون بتناولها. لنجعل الخضار أكثر جاذبية وشهية للأطفال، نقدم بعض الوصفات والنصائح الإبداعية التي تحولها إلى وجبات ملونة وممتعة.

اختيار ألوان زاهية

الألوان الطبيعية الموجودة في الخضار يمكن أن تكون ملفتة للنظر عندما تُعرض بشكل صحيح. حاول تضمين مجموعة متنوعة من الألوان في وجبة واحدة مثل اللون البرتقالي من الجزر، والأخضر من البروكلي، والأحمر من الطماطم. إليك بعض الأفكار:

إعداد سلطة قوس قزح باستخدام الطماطم الصغيرة، شرائح الخيار، قطع الفلفل المختلفة والجزر المبشور.

تحضير مشروبات ملساء (سموذي) باستخدام السبانخ أو الكرنب مع الفواكه المفضلة لديهم.

تقديم الخضار بأشكال ممتعة

الأشكال الممتعة يمكن أن تجعل الخضار أكثر جاذبية للأطفال. جرب استخدام قوالب التقطيع لتشكيل الخضار بأشكال مختلفة مثل النجوم أو القلوب. يمكنك كذلك:

صنع وجوه ضاحكة على البيتزا باستخدام شرائح الفلفل والزيتون.

إنشاء “فطائر الخضار” باستخدام خليط من الكوسا والجزر والبطاطا المهروسة.

إشراك الأطفال في الطهي

إشراك الأطفال في عملية التحضير يمكن أن يشجعهم على تناول الخضار التي ساعدوا في إعدادها. دعهم يختارون الخضار التي يرغبون في تجربتها ويقومون بغسلها وتجهيزها.

اجعلهم يختارون مكونات سلطتهم الخاصة ويمزجونها بأنفسهم.

نشاط صنع “كايندي خضار” حيث يغمسون قطع الخضار في صلصاتهم المفضلة.

وصفات خضار تضمن الإعجاب

هناك العديد من الوصفات التي يمكنها تحسين طعم الخضار وتقدمه بطريقة مدهشة للأطفال. جرب وصفة “الشيبس الصحي” باستخدام الكوسا أو الشمندر:

رقائق الخضار المقرمشة

المكونات:

– كوسا مقطعة إلى شرائح رقيقة

– زيت زيتون

– ملح وفلفل

– أعشاب مجففة (اختياري)

طريقة التحضير:

1. تسخين الفرن إلى 180 درجة مئوية.

2. وضع شرائح الكوسا على ورقة خبز ورشها بزيت الزيتون.

3. تتبيلها بالملح والفلفل والأعشاب.

4. خبزها في الفرن لمدة 20-25 دقيقة حتى تصبح مقرمشة.

هذه الخطوات والوصفات ستجعل الأطفال يرغبون بتناول الخضار بشكل أكبر، وينمون عادة غذائية صحية تدوم مدى الحياة.