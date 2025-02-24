فوائد خل التفاح للشعر .. تعرف عليها

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 24 فبراير 2025 08:49 مساءً - متابعة: نازك عيسى

لا يدرك الكثيرون مدى الفوائد التي يقدمها خل التفاح لصحة الشعر، حيث يتميز بخصائص تجميلية متعددة، شريطة استخدامه بالطريقة الصحيحة.

يساعد خل التفاح على تعزيز نمو الشعر وزيادة كثافته وطوله، بفضل قدرته على تنظيف فروة الرأس من الشوائب والمواد الضارة، كما يساهم في تحقيق التوازن المثالي لمستوى الرقم الهيدروجيني (pH) في فروة الرأس، مما يعزز صحة بصيلات الشعر.

يحتوي خل التفاح على حمض الأسيتيك، الذي يمتلك خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات، مما يجعله فعالًا في مكافحة بعض مشكلات فروة الرأس، مثل القمل، السعفة، والحكة، مما يعزز صحة فروة الرأس ويقلل من التهاباتها.

تشير بعض الدراسات إلى أن الخصائص المضادة للميكروبات التي يتميز بها خل التفاح تجعله علاجًا طبيعيًا فعالًا للقضاء على قشرة الشعر، حيث يساعد في تقليل تراكم الفطريات والبكتيريا التي تسببها.

وفقًا لبعض الأبحاث، قد يكون خل التفاح مفيدًا للأشخاص الذين يعانون من تساقط الشعر، خاصة عند استخدامه مع زيت الثوم إلى جانب العلاجات الدوائية مثل المينوكسيديل، حيث أظهرت بعض الدراسات فعاليته في تقوية جذور الشعر والحد من التساقط.

يُضيف خل التفاح لمسة جمالية إلى الشعر، حيث يساعد على زيادة لمعانه ونعومته، كما يحد من تراكم المواد الكيميائية على الشعر، مما يجعله يبدو أكثر صحة وحيوية.

-للتخلص من القشرة وتنظيف فروة الرأس: يُمزج ملعقتان كبيرتان من خل التفاح مع كوب من الماء الفاتر، ثم يُستخدم كغسول بعد الشامبو.

-لإضفاء لمعان ونعومة على الشعر: يُمزج خل التفاح مع كمية متساوية من الماء، ثم يُرش على الشعر ويُترك لبضع دقائق قبل الشطف بالماء البارد.

-لعلاج تساقط الشعر: يُمكن خلط خل التفاح مع زيت الثوم وتدليك فروة الرأس به، ثم يُغسل بعد 15-20 دقيقة بالماء الفاتر.

يُفضل استخدام خل التفاح باعتدال لتجنب أي تهيج لفروة الرأس، مع مراعاة تخفيفه بالماء قبل تطبيقه على الشعر.