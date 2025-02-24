أديمولا لوكمان يحدد موقفه من الانتقال إلى السعودية

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 24 فبراير 2025 08:49 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن المهاجم النيجيري، أديمولا لوكمان، لاعب أتالانتا، مرشح للانتقال إلى الدوري السعودي، خلال الصيف المقبل.

ووفقاً لما ذكرته شبكة “سكاي سبورتس” فإن لوكمان أخبر المقربين منه برغبته في الرحيل عن أتالانتا، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأفادت الشبكة، أن لوكمان سيوافق على الانضمام لأحد أندية دوري روشن السعودي في حال تلقى عرضاً مناسباً.

يشار إلى أن المهاجم النيجيري دخل مؤخراً في خلاف مع مدرب أتالانتا، جاسبريني، بسبب إهداره ركلة جزاء ضد كلوب بروج، بدوري أبطال أوروبا.