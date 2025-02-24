أوليفر كان يكثف تحركاته لشراء نادي بوردو

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 24 فبراير 2025 07:52 مساءً - كشف عمدة مدينة بوردو الفرنسي، بيير هورميك، أن أسطورة بايرن ميونخ والمنتخب الألماني، أوليفر كان، يمتلك مشروعاً جدياً من أجل شراء نادي المدينة، والنهوض به.

بوردو هبط إلى دوري الدرجة الرابعة الفرنسي، بسبب أزمة الديون وعدم قدرته على السداد، حيث تبلغ ديونه 118 مليون يورو.

وعقد أوليفر كان اجتماعاً مع هورميك وعدد من المسؤولين المحليين في المدينة، من أجل مناقشة خطة استملاك النادي.

وقال هورميك في تصريحات لوكالة أنباء “أسوشيتد برس”: “هناك أمور سرية لا يمكنني الكشف عنها الآن، يمكنني القول إنهم يبدون جادين ومتحفزين ولديهم التمويل الضروري”.

وأضاف: “أشعر حقاً بجدية عرضهم، حقيقة أنهم يريدون شراء النادي والملعب فأل حسن، خاصة وأن الرئيس الحالي جيرارد لوبيز متفاعل مع الأمر وقرأت في الصحف أنه يريد شراء الملعب”.

جدير بالذكر، أن بوردو حقق لقب الدوري الفرنسي ست مرات.