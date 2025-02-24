الدوري السعودي .. الفتح يتجاوز الأخدود بثلاثية

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 24 فبراير 2025 06:55 مساءً - تغلب الفتح على نظيره الأخدود، بنتيجة 3-1، مساء اليوم، ضمن الجولة 22 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

ثلاثية الفتح حملت توقيع كل من دجانيني تافاريس (د26)، سفيان بن دبكة (د49) من ركلة جزاء، ومراد باتنا (د82) من ركلة جزاء أيضاً، فيما سجل كنوليدج موسونا (د30) هدف الأخدود الوحيد.

بهذه النتيجة، رفع الفتح رصيده إلى 19 نقطة في المركز 15، فيما تجمد رصيد الأخدود عند 16 نقطة في المركز 17.