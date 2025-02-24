كيفية تحضير سناك مغذي للأطفال بعد المدرسة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 24 فبراير 2025 06:55 مساءً - لماذا تحتاجين إلى سناك صحي بعد المدرسة؟

بعد يوم طويل في المدرسة، يحتاج الأطفال إلى سناك مغذي ليعيد لهم الطاقة ويعزز من قدراتهم الذهنية والجسدية. يساعد تناول الوجبات الخفيفة الصحيحة في تعزيز تركيزهم وتحسين مزاجهم مما يساعدهم في أداء واجباتهم المنزلية بفعالية أكبر.

أفضل الخيارات الصحية للسناك

لكي تحضري سناكًا مغذيًا، يُفضل أن تستخدمي مكونات طبيعية وغنية بالعناصر الغذائية. إليك بعض الأفكار:

1. الفواكه الطازجة

التفاح أو البانانا مع زبدة الفول السوداني: توازن مثالي بين الألياف والبروتين.

المكسرات والفواكه المجففة: يمكن طفلكم أين يتناول حفنة صغيرة لتعزيز الطاقة.

2. الحبوب الكاملة

كعكة الأرز مع جبنة قليلة الدسم: خيار خفيف ولكنه مرضي.

قطع التورتيلا المصنوعة من الحبة الكاملة مع حمص: وجبة خفيفة غنية بالألياف والبروتين.

3. الزبادي والمنتجات اللبنية

زبادي مع قطع فواكه طازجة أو عسل طبيعي: مزيج من الكالسيوم والفيتامينات.

جبنة قريش مع خيار أو طماطم: سهولة التحضير وغني بالبروتين.

نصائح لتحضير السناك بشكل أسرع

كلما كانت التحضيرات جاهزة من قبل، كانت العملية أسرع. إليك بعض النصائح:

حضري المكونات مقدمًا في علب محكمة الغلق.

احرصي على وجود تشكيلات مختلفة من الفواكه والخضروات الموسمية.

استعيني بأطفالك في اختيار وتحضير السناك، مما يجعلهم متحمسين أكثر لتناوله.

إن تقديم وجبات خفيفة صحية للأطفال بعد المدرسة ليس بالأمر الصعب كما يبدو، وما عليك إلا أن تضمني التنوع والغنى بالعناصر الغذائية لضمان حصولهم على الدعم الكافي لنمو صحي وسليم.