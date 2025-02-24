كيفية تجنب الإصابات أثناء ممارسة الرياضة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 24 فبراير 2025 11:57 صباحاً - الإحماء والتحمية الصحيحة

تعتبر الخطوة الأولى والأساسية في تجنب الإصابات أثناء ممارسة الرياضة هي الإحماء. يجب أن يكون الإحماء شاملاً لكل عضلات الجسم وأن يستمر لمدة تتراوح بين 5 إلى 10 دقائق. يساعد الإحماء في تنشيط الدورة الدموية وتجهيز العضلات للعمل البدني، مما يقلل من خطر حدوث الإصابات.

استخدام التقنية الصحيحة

ممارسة الرياضة بتقنية صحيحة هي عامل ضروري لتفادي الإصابات. يتعين على الرياضيين تعلم الطريقة الصحيحة لأداء كل تمرين والتأكد من أنهم يتبعون الإرشادات الموضوعة. قد تشمل هذه التقنيات ضبط الوضعية الصحيحة، وعدم رفع أوزان زائدة، والالتزام بتعليمات المدربين المعتمدين.

اختيار المعدات المناسبة

تلعب المعدات الرياضية دوراً كبيراً في الحماية من الإصابات. يجب اختيار الأحذية الرياضية المصممة خصيصاً لنوع الرياضة الممارسة، والتأكد من أنها توفر الدعم والحماية الكافية. كما يُفضل استخدام الدعائم الواقية مثل واقيات الركبة والمرفق عند الضرورة.

فوائد المعدات المناسبة

زيادة الثبات والدعم للجسم

الحد من الإجهاد على المفاصل

توفير حماية إضافية في حالة السقوط أو الاصطدام

الاستماع إلى إشارات الجسم

لا بد للرياضي من أن يكون واعياً لإشارات جسده وعدم تجاهل أي ألم أو انزعاج قد يشعر به خلال التمرين. إذا ظهرت أي أعراض مؤلمة، من المفضل التوقف وأخذ قسط من الراحة أو استشارة مختص قبل متابعة النشاط البدني.

الإعتماد على التنويع في التمارين

لتجنب الإصابات الناتجة عن الاستخدام المفرط لنفس العضلات والمفاصل، من المفيد تنويع التمارين. هذا يسمح بتقوية مجموعات عضلية مختلفة ويقلل من إجهاد نقاط معينة في الجسم. يمكن إدراج تمارين الكارديو، والقوة، والمرونة، للوصول إلى توازن صحي في البرنامج الرياضي.

باتباع هذه الإرشادات البسيطة، يمكن لأفراد المجتمع حماية أنفسهم من الإصابات والحفاظ على مستوى عالٍ من النشاط الرياضي بأمان.