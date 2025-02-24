الدوري البلجيكي (27)… نتائج وترتيب

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 24 فبراير 2025 10:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

اختتمت أمس، الأحد، منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري البلجيكي بكرة القدم، وهاكم نتائجها:

كلوب بروج × ستاندر دو لياج 1-2

جينك × جينت 0-0

أندرلخت × سانت جيلواز 0-2

كورتريك × سيركل بروج 1-1

ميشيلن × سينت ترويدنس 1-1

ديندر × بيرشكوت 0-0

فيستيرلو × رويال شارلروا 1-3

رويال أنتويرب × أود لوفين 2-2

ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (27)

1- جينك: 61 نقطة

2- كلوب بروج:52 نقطة

3- سانت جيلواز: 49 نقطة

4- أندرلخت:45 نقطة

5- رويال أنتويرب: 44 نقطة