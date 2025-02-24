نشكركم على متابعتكم خبر الدوري البلجيكي (27)… نتائج وترتيب على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 24 فبراير 2025 10:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج
اختتمت أمس، الأحد، منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري البلجيكي بكرة القدم، وهاكم نتائجها:
كلوب بروج × ستاندر دو لياج 1-2
جينك × جينت 0-0
أندرلخت × سانت جيلواز 0-2
كورتريك × سيركل بروج 1-1
ميشيلن × سينت ترويدنس 1-1
ديندر × بيرشكوت 0-0
فيستيرلو × رويال شارلروا 1-3
رويال أنتويرب × أود لوفين 2-2
ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (27)
1- جينك: 61 نقطة
2- كلوب بروج:52 نقطة
3- سانت جيلواز: 49 نقطة
4- أندرلخت:45 نقطة
5- رويال أنتويرب: 44 نقطة