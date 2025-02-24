طريقة ولا أسهل لتحضير أطيب كرات شوكولاتة بجوز الهند

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 24 فبراير 2025 10:56 صباحاً - المكونات اللازمة لتحضير كرات الشوكولاتة بجوز الهند

لتحضير أفضل كرات شوكولاتة بجوز الهند بكل سهولة، سوف تحتاج إلى المكونات التالية:

كوبان من جوز الهند المبشور

كوب من الحليب المكثف المحلى

ملعقتان كبيرتان من مسحوق الكاكاو

ملعقة صغيرة من الفانيليا

نصف كوب من الشوكولاتة الذائبة (اختياري)

طريقة التحضير خطوة بخطوة

الخطوة الأولى: إعداد خليط جوز الهند

في وعاء كبير، قم بخلط جوز الهند المبشور مع مسحوق الكاكاو. تأكد من دمج المكونات جيداً حتى يمتزج الكاكاو تماماً مع جوز الهند.

الخطوة الثانية: إضافة الحليب المكثف

أضف الحليب المكثف المحلى إلى خليط جوز الهند والكاكاو. استخدم ملعقة خشبية للخلط حتى تحصل على عجينة متماسكة وسهلة التشكيل.

الخطوة الثالثة: تشكيل الكرات

باستخدام يديك، قم بتشكيل العجينة إلى كرات صغيرة الحجم. يمكنك اختيار حجم الكرات وفقًا لرغبتك، ولكن يُفضل أن تكون متساوية للحصول على طهي متجانس.

الخطوة الرابعة: تغطية الكرات بالشوكولاتة (اختياري)

اذا كنت ترغب في إضافة لمسة خاصة، قم بغمس الكرات في الشوكولاتة الذائبة باستخدام شوكة، ثم اتركها لتتصلب على ورق الزبدة.

نصائح للحصول على كرات مثالية

تأكد من تبريد الكرات في الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعة لضمان تماسكها.

يمكنك إضافة المكسرات المجروشة إلى الخليط لإضفاء نكهة إضافية.

جوز الهند يمكن تحميصه قليلاً قبل استخدامه لتعزيز النكهة.

الآن أصبح بإمكانك الاستمتاع بأطيب وألذ كرات الشوكولاتة بجوز الهند بكل سهولة وبدون الحاجة إلى أي معدات خاصة. جرب الوصفة وشاركنا تجربتك!