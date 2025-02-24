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الدوري البلجيكي… ترتيب الهدافين بعد الجولة (27)

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الدوري البلجيكي… ترتيب الهدافين بعد الجولة (27)

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بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 24 فبراير 2025 10:56 صباحاً - تزداد الإثارة في سباق لقب هداف الدوري البلجيكي، وهاكم ترتيب هدافي المقدمة بعد الجولة السابعة والعشرين من منافساته…

1- تولو أروكوداري (جينك): 15 هدفاً
2- كاسبر دولبيرغ (أندرلخت): 14 هدفاً
3- أدريانو بيرتاتشيني (سينت ترويدنس): 11 هدفاً
4- تجانون شيري (رويال أنتويرب): 11 هدفاً
5- بينيتو رامان (ميشيلن): 11 هدفاً
6- فرانجو ايفانوفيتش (سانت جيلواز): 11 هدفاً
7- دان هيامانس (رويال شارلروا): 10 أهداف
8- فينسينت يانسن (رويال أنتويرب): 10 أهداف
9- كيفن دينكي (سيركل بروج): 10 أهداف

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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