الدوري البلجيكي… ترتيب الهدافين بعد الجولة (27)

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 24 فبراير 2025 10:56 صباحاً - تزداد الإثارة في سباق لقب هداف الدوري البلجيكي، وهاكم ترتيب هدافي المقدمة بعد الجولة السابعة والعشرين من منافساته…

1- تولو أروكوداري (جينك): 15 هدفاً

2- كاسبر دولبيرغ (أندرلخت): 14 هدفاً

3- أدريانو بيرتاتشيني (سينت ترويدنس): 11 هدفاً

4- تجانون شيري (رويال أنتويرب): 11 هدفاً

5- بينيتو رامان (ميشيلن): 11 هدفاً

6- فرانجو ايفانوفيتش (سانت جيلواز): 11 هدفاً

7- دان هيامانس (رويال شارلروا): 10 أهداف

8- فينسينت يانسن (رويال أنتويرب): 10 أهداف

9- كيفن دينكي (سيركل بروج): 10 أهداف