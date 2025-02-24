نشكركم على متابعتكم خبر الدوري البلجيكي… ترتيب الهدافين بعد الجولة (27) على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 24 فبراير 2025 10:56 صباحاً - تزداد الإثارة في سباق لقب هداف الدوري البلجيكي، وهاكم ترتيب هدافي المقدمة بعد الجولة السابعة والعشرين من منافساته…
1- تولو أروكوداري (جينك): 15 هدفاً
2- كاسبر دولبيرغ (أندرلخت): 14 هدفاً
3- أدريانو بيرتاتشيني (سينت ترويدنس): 11 هدفاً
4- تجانون شيري (رويال أنتويرب): 11 هدفاً
5- بينيتو رامان (ميشيلن): 11 هدفاً
6- فرانجو ايفانوفيتش (سانت جيلواز): 11 هدفاً
7- دان هيامانس (رويال شارلروا): 10 أهداف
8- فينسينت يانسن (رويال أنتويرب): 10 أهداف
9- كيفن دينكي (سيركل بروج): 10 أهداف