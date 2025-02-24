رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس إستونيا بذكرى استقلال بلاده

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 24 فبراير 2025 10:56 صباحاً - متابعة – نغم حسن

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، برقية تهنئة إلى فخامة الار كاريس رئيس جمهورية إستونيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وبحسب “وام”، كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” ، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة ، نائب رئيس مجلس الوزراء ، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الار كاريس.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي كريستين ميشال رئيس وزراء جمهورية إستونيا.