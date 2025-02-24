نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الألماني (23)… نتائج وترتيب على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 24 فبراير 2025 09:59 صباحاً - خاص- دوت الخليج
اختتمت أمس، الأحد، منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الألماني بكرة القدم، وفيما يلي النتائج المسجلة في هذه المرحلة…
لايبزيج × هايدنهايم 2-2
بايرن ميونيخ × آينتراخت فرانكفورت 4-0
هوفنهايم × شتوتغارت 1-1
بوروسيا مونشنغلادباخ × أوجسبورغ 0-3
فولفسبورغ × بوخوم 1-1
هولشتاين كيل × باير ليفركوزن 0-2
ماينز × سانت باولي 2-0
بوروسيا دورتموند × يونيون برلين 6-0
فرايبورغ × فيردربريمن 5-0
ترتيب فرق المقدمة
1- بايرن ميونيخ: 58 نقطة
2- باير ليفركوزن: 50 نقطة
3- آينتراخت فرانكفورت: 42 نقطة
4- فرايبورغ: 39 نقطة
5- ماينز: 38 نقطة
6- لايبزيج: 38 نقطة