الدوري الألماني (23)… نتائج وترتيب

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 24 فبراير 2025 09:59 صباحاً - خاص- دوت الخليج

اختتمت أمس، الأحد، منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الألماني بكرة القدم، وفيما يلي النتائج المسجلة في هذه المرحلة…

لايبزيج × هايدنهايم 2-2

بايرن ميونيخ × آينتراخت فرانكفورت 4-0

هوفنهايم × شتوتغارت 1-1

بوروسيا مونشنغلادباخ × أوجسبورغ 0-3

فولفسبورغ × بوخوم 1-1

هولشتاين كيل × باير ليفركوزن 0-2

ماينز × سانت باولي 2-0

بوروسيا دورتموند × يونيون برلين 6-0

فرايبورغ × فيردربريمن 5-0

ترتيب فرق المقدمة

1- بايرن ميونيخ: 58 نقطة

2- باير ليفركوزن: 50 نقطة

3- آينتراخت فرانكفورت: 42 نقطة

4- فرايبورغ: 39 نقطة

5- ماينز: 38 نقطة

6- لايبزيج: 38 نقطة